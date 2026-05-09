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「スマホにUSBポートが2つあったらいいのに！」意外と知らないDAC接続時のバッテリー消耗問題の解決策

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「【解説】スマホにUSB-DACを接続しながら充電する方法」と題した動画を公開した。動画では、スマートフォンの音質を向上させるUSB-DACアンプを使用する際に発生する、激しいバッテリー消費という悩みを解決する2つのアプローチを紹介している。



USB-DACアンプはスマートフォンから直接給電する仕組みのため、バッテリーの減りが早くなるという欠点がある。「スマホにUSBポートが2つあったらいいのに！」と感じるユーザーに向けて、鍋ログは比較的安価かつシンプルに解決できるアイテムの活用法を解説した。



1つ目のアプローチは「分岐コネクタを使用する」方法だ。スマートフォンの端子を多ポートに分岐できる市販のコネクタを用意し、片方にUSB-DAC、もう片方に充電器やモバイルバッテリーを接続する。これにより、スマートフォンのバッテリーを消費せずにDACを使用できる。端末の形状に合わせ、iPhone 14以前であればLightning対応、iPhone 15以降やAndroidであればType-C対応のコネクタを選ぶよう注意を促している。



2つ目の解決策として「MagsafeまたはQi充電を活用する」方法が挙げられた。ワイヤレス充電器をスマートフォンの背面に貼り付けるだけで手軽に充電が行える。Magsafe非対応のiPhone SEなどでも、Magsafe対応ケースを装着することで「擬似的にMagsafe化する」という工夫も提案された。ただし、Android端末の場合はQi充電に非対応の機種もあるため、自身の端末仕様を確認して1つ目の方法と使い分けることが肝心だ。



自身のスマートフォンに合った適切なアイテムを選択することで、長時間の高音質リスニングが格段に快適になる。バッテリー残量を気にせず存分に音楽に没頭できる環境づくりは、多くのオーディオファンにとって大いに参考となるだろう。