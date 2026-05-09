大相撲夏場所の懸賞　にしたんクリニックが１日で総額７００万円を申し込み…１１日目に幕内全取組に５本ずつ

日本相撲協会は９日、夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）１５日間の懸賞申し込み総本数が１月の初場所前の３４６９本を大幅に上回り、過去最高の４２２１本になったと発表した。

個人では横綱・大の里（二所ノ関）が４０８本でトップ。大関・安青錦（安治川）が２４５本、横綱・豊昇龍（立浪）が２２２本、関脇・熱海富士（伊勢ケ浜）が１８９本、幕内・宇良（木瀬）が１６３本で続いた。大の里と安青錦が初日から休場となったが、実施本数でも過去最多を大幅に更新する見込みだという。また初めて１５日間を通して、幕内全力士に指定での懸賞が懸かった。

新規は３０社で、ニトリホールディングス、一蘭、叙々苑などから申し込みがあった。アメリカ大使館は建国２５０年と日米の友好を記念して、幕内の初口と後半始めの一番に１本ずつ、１５日間を通して懸けるという。

また、にしたんクリニックなどを運営するエクスコムグローバルは、１１日目に幕内全取組に５本ずつを申し込み。このまま休場者が出なければ、５本×２０取組で合計１００本。申込額は１日で合計７００万円になる見込みだ。