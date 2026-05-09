ロッテのドラフト2位左腕・毛利海大投手が10日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発することが発表された。ソフトバンクは前田悠伍投手が先発する。

球団の新人で76年ぶりとなる開幕投手＆初勝利を飾った毛利は、5試合に登板して2勝1敗、防御率3・38。これまで5試合は全ては本拠地ZOZOマリンでの登板だったが、故郷・福岡で初めてのビジターで登板する。左腕は「いつも通り。自分のペースで試合をつくっていけたら。良い緊張感を持ちながら投げていきたい」と平常心を強調した。

福岡県出身で、みずほペイペイドームは何度も観戦に訪れ、「いつかここで投げたいなと思っていた」という憧れの球場でもあるが、「中学校3年生の時にボーイズの3年生大会で1イニングだけ投げて、あとはオールスターの始球式と、ホークスジュニアの時に親子対決をここでやった」そうで、マウンドは経験済みだ。

両親を含め親戚や知人も応援に駆けつける予定。毛利は「知り合いがいっぱい見に来るみたいですけど、（マウンドからは）見えないんで。バッターに集中して、しっかり投げていきたいなと思います」と表情を引き締めた。