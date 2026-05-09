お笑いコンビ「8.6秒バズーカー」はまやねん（35）が9日配信のABEMA「NO MAKE」に出演。現在の生活を明かした。

番組ではスタッフがはまやねんの現在に密着しインタビュー。2014年、当時22歳だったはまやねんは、中学の同級生だったタナカシングルとコンビを結成。すぐに「ラッスンゴレライ」で大ブレークし最高月収は500万円。年収は「2000万か2500万ぐらい」と絶頂期を回顧した。

私生活では16年、第1子の誕生をきっかけに結婚するも2年後に離婚。今年の芸人としての仕事はゼロで、現在は22年に400万円で購入したキッチンカーで生計を立てており「去年は売り上げが1000万円。食っていけない月もある。貯金を崩す月も」と語った。

1日の最高売上は120万円だというが、番組の密着日は鳥取で開催された音楽フェスに2日間出店。売上は合計10万900円に対して、食材費、移動費、出店料などの支出は約43万円で、約30万円の赤字収支も赤裸々に公開。赤字になることは「山ほどある」といい「これぐらいやったらまだ耐えたなって感じです」と語った。