大人はトレンドのレースをどう着てる？ ～アラフィフ人気スタイリスト佐藤かなさんの場合～

いま、ショップやSNSで多く見かけるのがトレンドのレース！ トップス、ボトムス、ワンピースなど、さまざまなアイテムで取り入れられていますが、人気スタイリストの佐藤かなさんにとってどんな存在？

「もともと好きですが、今年は特に手に取る率が高くなっています。50代に突入してからは、より甘くなり過ぎないこと心がけていて、ヴィンテージライクな柄や黒を選んで、大人っぽさを心がけています」。そんなかなさんに、お気に入りのレースアイテム3着を使ったコーディネートをSNAPさせてもらいました。

ガウンをエプロンスカートにリメイク！

レースアイテムのなかでも、フレッシュな存在感を放っているのがエプロンスカート。どこのブランドのものかを訊ねると「クローゼットにあったガウンをリメイクしました」と驚きの答えが。

【アヴェクモワ】のガウンをエプロンスカートにリメイクしたもの

リメイクしたのは、自身が手がけているブランド『アヴェクモワ』のもの。

「たくさん着たあと休眠状態だったので、上半身部分をカットして切りっぱなしのウエスト部分を処理し、エプロンスカートにリメイクしました」

10冊以上ソーイング本を上梓しているかなさんらしいアイテムで、オールデニムスタイルを今年らしくアップデート！

【アヴェクモワ】のガウンをリメイクしたエプロンスカート、【アウトドアプロダクツ】のシャツ、【カレンソロジー】のデニムパンツ、【ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ】のシューズ、その他ノーブランド

アイラッシュレースが、カジュアルなデニムスタイルを女性らしくシフト。

【アヴェクモワ】のガウンをリメイクしたエプロンスカート、【カレンソロジー】のデニムパンツ、【ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ】のシューズ

繊細なレースの透け感が、軽やかな春夏らしさを演出してくれます。

いちばん出番が多いのは【カレンソロジー】の刺しゅうレースベスト

【カレンソロジー】の刺しゅうレースベストは、完売→再販しているほど人気のアイテム。

【カレンソロジー】のベスト

「スカラップデザインのボタニカル刺しゅうは、ともするとガーリー度が強まりますが、これはブランドのオリジナル柄レースで、ほんのりクラシカル。コーディネートが引き締まる黒をセレクトしたのもポイントです」

かなさんは、レースベストと同じ色のカットソーの上に着て、なじませるようにコーディネート。

【カレンソロジー】のベスト、【GU】のカットソー、【アンドマイラ × アヴェクモワ】薄桃色のワイドパンツ\7,950、その他ノーブランド

「レースベストを重ねるだけで、顔まわりがパッと華やぐのも嬉しいところです」

ボトムスは、淡いピンクが春夏らしい【アンドマイラ × アヴェクモワ】のワイドパンツをチョイス。

【カレンソロジー】のベスト、【GU】のカットソー、【アンドマイラ × アヴェクモワ】薄桃色のワイドパンツ\7,950、【ハルタ】のスリッポン、その他ノーブランド

「バッグとスリッポンは、レザーの黒で統一して、少しかっちりめに仕上げました」

ラグジュアリーなクラフト感が素敵な【カオス】の白レーススカート

「昨年の春夏展示会で、ひと目ボレしちゃいました」と語るスカートがこちら。

【カオス】のスカート

白のレーススカートはノスタルジックなイメージですが、こちらはヴィンテージライクなレースが使われているほか、タックやフリンジなど手仕事が息づくラグジュアリーな一着。

【カオス】のスカートとトップス、【ザラ】のバッグ、【ヤエカ】のバングル、【ニューバランス】のスニーカー

「はいてしまえば気にならないのですが、持つとずっしりと重さを感じるほど、上質な綿麻生地がたっぷり使われています。裾まわりを計ってみたら、なんと約6mもありました（笑）」と、服作り目線なコメントも。

「ドラマティックなスカートに、あえてスウェットトップスやスニーカーを合わせて、カジュアルダウンするのが気分です」

【ニューバランス】のスニーカー、【カオス】のスカート

春夏は、手元のおしゃれも楽しい季節。

「ミニマルなシルバーバングルをアクセント役にして、洗練された涼しげな空気を加えてみました」

【ヤエカ】のバングル、【カオス】のスカートとトップス

「年を重ねると手が遠のきがちなレースですが、レースアイテムがたくさん展開されているいまこそ自分に似合うものが見つかりやすいとき。着たいけど似合わない、と思ってる方も、トレンドの波にうまく乗って探してみると、ぴったりな一着と出会えるかもしれません」

●佐藤かな Profile

スタイリスト。雑誌『リンネル』などのほか、広告、カタログなどで活躍中。人気ブランドとのコラボレーションを手がけるほか、趣味の裁縫好きが高じてソーイング本も数多く出版。最新刊『おしゃれの作り方 KANA'S STANDARD SEWING RECIPE』（文化出版局）が好評発売中。Instagram：kaaana75

photograph：Yumi Furuya

senior writer：Momoko Miyake