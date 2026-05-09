◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

ツアー５勝の川崎春花（２３）＝村田製作所＝が２９位で出て５バーディー、２ボギーでこの日ベストの６９をマークし、通算１アンダーで首位と４打差の５位に浮上した。初優勝した２２年の日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯に続くメジャー２冠を射程にとらえた。プロ２年目でツアー未勝利の大久保柚季（２２）＝加賀電子＝が６９で回り、通算５アンダーで単独首位に浮上した。

川崎がＶ戦線に急浮上した。出だしの１番。愛犬のチワワ「小梅」を形取ったマーカーを相棒に狙いを定め、４メートルを沈めてバーディー発進した。８番で初ボギーをたたいても、９番で残り１３６ヤードの第２打を１・５メートルのベタピン、１６、１７番を約２メートルに絡めて２連続で伸ばした。強い雨風が舞う前の午前中に６９をたたき出し「ミスが少なくていいゴルフだった」と笑った。

鬼門を突破した。西コースは２２年に１０４位、２３年に９９位でともに予選落ち。メジャーの難セッティングに苦戦した。今回も「グリーンが小さくて難しい。頭がパンクしそう」と苦笑するが、初日の一時４オーバーから戻した。２日連続でアンダーパーはわずか８人（初日は１２０人、２日目は１１９人中）の難コースで自身初の予選通過を決めた。

昨年はショットの不調に悩まされ、予選落ち１２回、年間ポイントランク７６位でシード落ちした。「振ってもどこに飛ぶか分からなくて不安があった」。自身の好調時の動画を見返してスイングを修正。「タイミングとか前の方がキレが良かった。試行錯誤してます」と感覚を取り戻した。

昨夏に体重が５キロ減り「去年はあんまり体力がなかった」。オフに筋トレに加え、間食にうどんやスイーツなど食事量を増やし「とにかくいっぱい食べて体力がついた」と５キロ増でベストに近い５２キロ弱に戻した。連戦を戦い切る体力と力強いスイングも復活。今季の目標は「まずはシード権を取りたい」と明確だ。

２年ぶりのツアー優勝とメジャー２冠を射程にとらえた。「また優勝したい気持ちはあるけど、目の前の一打に集中したい」。今月１日に２３歳の誕生日を迎え、ファンからもらった蜂の形のピアスをつけた川崎は「変化？ ないですよ。変化できるように頑張ります」。新たな船出を自らで祝う。（星野 浩司）

◆川崎 春花（かわさき・はるか）２００３年５月１日、京都市生まれ。２３歳。父親と姉の影響で７歳からゴルフを始める。大阪学院大高２年時に全国高校選手権春季大会優勝。２１年プロテスト合格。２２年のメジャー、日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯でツアー初優勝。２４年に３勝を挙げ、年間ポイントランク９位。通算５勝。１５８センチ、５２キロ。家族は両親と姉。