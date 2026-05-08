◇パ・リーグ オリックス4─3日本ハム（2026年5月8日 京セラドーム）

オリックス・宮国凌空投手が、堂々のデビューだ。7日に支配下登録が公示されたばかりの高卒3年目右腕は、プロ初登板初先発に臨んで3回5安打2失点。「緊張感よりも、どうなるやろって楽しさの方が大きかった」と、物怖じしない性格を表す言葉で振り返った。

初回先頭・カストロへの“プロ初球”は150キロを計測。2種あるスライダーにフォーク、カーブを織り交ぜ、郡司、野村、万波から三振を奪うなど2回までは無失点と力投した。

「思ったより真っすぐで空振り取れましたし、三振を取れたことは自信になりました」

岸田監督からも「元々2軍でもひょうひょうと投げるんですけどね。緊張していたと思いますけど、いつも通りの投球をしてくれた」と評価された。「ボール先行のカウントでも、自分の球が投げられるようになることが一番の課題だなと。球の精度ももっと追い求めていきたいと思います」。支配下登録の報告の際には涙を流して喜んでくれた父・修さんも、現地で観戦。その前で勇姿を披露した。「（1軍は）人が入っていて、いいなと思いました。何千万、何億ももらっている選手とやれることなんて、育成ではあんまりないので。上でやっている打者に対して投げるのは楽しかったです。（次も）もう投げたいですね」。若き右腕は充実感あふれる初マウンドを終え、希望と課題を抱いて京セラドームを後にした。 （阪井 日向）