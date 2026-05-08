ピストンズのベテラン、トバイアス・ハリスがキャリア最長タイの7試合連続20得点超え

デトロイト・ピストンズでロスター最年長（33歳）のトバイアス・ハリスは、キャリア15年目のベテランフォワード。通算9度目となった「NBAプレーオフ2026」では、ここまで9試合を終えて平均21.3得点に8.0リバウンド1.1アシスト1.7スティール0.9ブロックの好成績を残している。

レギュラーシーズン（平均13.3得点）はチーム3番手だったが、プレーオフではケイド・カニングハム（平均30.6得点）に次ぐ2番手の得点源をこなし、チームを支えている。

5月8日（現地時間7日）にホームのリトルシーザーズ・アリーナで臨んだ、クリーブランド・キャバリアーズとのイースタン・カンファレンス・セミファイナル第2戦でも、ハリスは21得点7リバウンド2スティール2ブロックと攻防両面で勝利に貢献。ピストンズはこのシリーズで2勝0敗とした。

ちなみに、ハリスはオーランド・マジックとのファーストラウンド第3戦から7試合連続の20得点超え。7戦続けて20得点以上を奪ったのはキャリア最長タイ。レギュラーシーズンも含めた最長タイ記録だと『ESPN Insights』が報じている。

しかも、今シーズンのレギュラーシーズンでは2戦連続の20得点超えが皆無だったことからも、プレーオフに入って見事な活躍を見せていると言っていい。

【動画】キャバリアーズ対ピストンズのシリーズ第2戦ハイライト





