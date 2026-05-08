大西流星（なにわ男子）、浮所飛貴・佐藤龍我（ACEes）『サンド屋台』でグルメトーク

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大西流星（なにわ男子）、浮所飛貴・佐藤龍我（ACEes）が、5月14日21時50分からTBSで放送される『サンド屋台』に登場する。

■今回は人気急上昇中の令和のアイドル大集合SP！

2024年1月に第1弾を放送、以降も毎回好評で第5弾の放送となる『サンド屋台』。MC・サンドウィッチマンの屋台に豪華ゲストを招き、トークやグルメゲームを楽しむ、“箸もトークも進む”新感覚グルメトークバラエティだ。

今回は人気急上昇中の令和のアイドル大集合SPと題して、現在大人気のアイドルグループから大西流星（なにわ男子）、浮所飛貴・佐藤龍我（ACEes）の他、ゆうちゃみ、大久保佳代子（オアシズ）、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）がゲストで登場。

“不安に思った話”、“きつかった話”、“イライラした話”といったお題に合わせたエピソードトークを展開し、サンドウィッチマンが掘り下げていく。トークが面白いかをジャッジする伊達と、ご褒美飯をゲストに運ぶ富澤のコミカルなやり取りにも注目だ。

■なにわ男子・大西流星とゆうちゃみの同級生トークが白熱

大西が、学生時代のテスト中に不安に思うがあまり対策していたはずが、ついやってしまった…というエピソードトークを披露。さらに、実は大西とゆうちゃみは高校の同級生で、同じクラスだったことも。お互いの貴重な高校時代の一面が明かされる。

そして、大西の大好物だという“うな重”をかけ、今だから笑って話せるデビュー前の秘話、“事務所の先輩のおさがり”に関する貴重なトークも。この番組でしか聞くことができない内容は必聴だ。

また、佐藤がおススメする“巨大ハンバーガー”が登場しスタジオ大興奮。豪快にかぶりつく大西、浮所の無邪気な一面も必見。

■ACEesがメンバー内で攻防戦!?

浮所が、ACEesのメンバー5人での車移動で勃発する、あることをかけた攻防戦に物申す。はたしてこの番組で解決策は見つかるのか？

さらに、佐藤は先輩グループのソロライブで苦労したという“実は…”エピソードを赤裸々告白。

他にも、大久保のライドシェアを利用した際に起きた“気まずかった話”や、小杉のフルマラソン挑戦時に起きた肉体的にも精神的にも削られた“きつかった話”などのエピソードにスタジオ大爆笑。

■サンド屋台名物「揃えろ！メシん伝心ゲーム！」

ご褒美デザートをかけたゲーム企画「揃えろ！メシん伝心ゲーム！」。出されたお題から思いつく食べ物の名前を書いて答えて一致させるだけ！ という一見簡単そうに見えるゲームだが、地元の違いや世代の違いでなかなか揃わず、一同苦戦!? 果たしてサンドウィッチマンとゲストは見事、名前を揃えてご褒美デザートをゲットすることができるのか。

■番組情報

日本テレビ『サンド屋台』

05/14（木）21:50～22:57

MC :サンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）

ゲスト（※50音順）：浮所飛貴（ACEes）、大久保佳代子（オアシズ）、大西流星（なにわ男子）、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、佐藤龍我（ACEes）、ゆうちゃみ

ゲームブロック進行：たける（東京ホテイソン）

(C)TBS

■【画像】『サンド屋台』令和のアイドル大集合SP 番組カット

■関連リンク

『金曜ミステリークラブ!!!』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/friday-mystery/