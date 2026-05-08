　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万1750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 6)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)

◯6万2000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　23(　　23)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 8(　　 8)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 9(　　 7)
フィリップ証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万2250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万2500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万3000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース