北中米W杯とアイスランド戦に臨むメンバーを発表

日本サッカー協会（JFA）は5月8日、同月15日の午後2時より行われる「キリンチャレンジカップ2026（5月31日・アイスランド代表戦）」および「FIFAワールドカップ（W杯）2026」に臨む日本代表メンバー発表記者会見の模様を、ライブ配信すると発表した。

会見にはJFAの宮本恒靖会長、山本昌邦技術委員長兼ナショナルチームダイレクター、そして日本代表を率いる森保一監督が登壇。来月に開幕を控える北中米W杯の本大会メンバー、およびその前哨戦となるアイスランド戦に向けた選出選手が明らかになる。

ライブ配信は、JFA公式YouTubeチャンネル「JFATV」およびJFA公式Instagramアカウントにて実施される。世界最高峰の舞台に挑む「森保ジャパン」の命運を握る26人の顔ぶれが誰になるのか、全国のファン・サポーターが注目する瞬間をリアルタイムで届ける。

日本代表は5月31日に国立競技場でアイスランド代表と対戦した後、W杯本大会へと乗り出す予定となっている。運命のメンバー発表は、5月15日の14時に幕を開ける。（FOOTBALL ZONE編集部）