文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「佳子・純子のお天気気象転結」。気象予報士の伊藤佳子記者・鈴木純子アナウンサーが、毎日にちょっと役立つお天気情報をお届けしている。この記事では全文をご紹介。

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▼5月8日配信号 担当

鈴木純子

ツツジの花が綺麗に咲いています。

ツツジの花のあの模様に意味があるのをご存知ですか？蜜標といわれるあの印はハチやチョウに蜜の場所を教え、受粉の確率を高める役割を持っています。ツツジの色によって、蜜標のデザインも異なっているので、ああ、この色にはこのデザインなんだ！などと確認するのも楽しいです。

さて、花の話題でもう一つ。今週5月3日に網走と釧路エゾヤマザクラが開花しました。

南北に長い日本列島を桜前線が駆け抜けるまで4ヶ月ほどかかっています。

5月5日は立夏、暦の上では夏になりました。紫外線が強くなってきていますので、対策を忘れずに。



△渋谷でパンケーキ

ゴールデンウィーク、あなたはどのように過ごしましたか？

私はほぼ休みなく仕事をしていましたが、唯一のお出かけは、渋谷で開催されたとあるイベント。娘と行きました。娘が見つけたパンケーキのお店も素敵で美味しく満足。さらに

「渋谷で服が見たい」

というリクエストに応えて渋谷109に。〇年ぶり！全国の？中高生が集まっていて服を見るのも彼女たちを見るのも楽しかったです。そして娘が試着している間にふと白いTシャツが目にとまりました。下がレースになっていて、私の持っているベストに合いそう。買ってしまいました。「109で！」

この白いTシャツも、まさか中学生の母に買われて母に着られるとは思っていなかったことでしょう。ごめんね。と小さく謝りながら着ています。



△レースが見えませんが、実はこれが渋谷109で買った服です

そして、5月5日こどもの日には、家族でたこ焼きパーティーを開催。

ホットプレートで60個くらい焼きました。おそらく1年ぶりです。

お餅や明太子を入れるのがお気に入り。トマトとチーズを入れてイタリアン風。ゆで卵を刻んで銀だこトッピング風も美味しいです。一気に食べてしまったため、写真はありません。

ゴールデンウィーク明けは、いつものペースに戻すのもなかなか大変かもしれません。ゆっくりとまいりましょう。

気象予報士 鈴木純子