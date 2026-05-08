お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）小木博明（54）が7日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。お笑い芸人による嫌いな芸人告白について、実名予想を繰り広げた。

今放送のゲストは、プロダクション人力舎の後輩、ザ・マミィの酒井貴士と林田洋平。4人で今週のネットニュースの話題で盛り上がった。

遡上（そじょう）に上がったのは、芸人による芸人嫌い告白。「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人中山功太（45）やパンサー尾形（49）が先輩芸人に対し「嫌い」と明言したのが記事となっていた。

矢作が「最近さ、ネットニュースであれがすごい気になってるんだけど。中山功太がさ、10年間いじめられているっていう先輩芸人、誰？」と投げかけると、小木は「知らない。それとあれが一緒じゃねーかっていう話もあるよね、パンサー尾形（が嫌いと明かした先輩芸人）」と語った。

林田が「絶対、吉本（興業）じゃないですか」と言うと、矢作は「中山功太と絡む仕事で、関西弁ぽかったし」と同調。さらに矢作は「何で知らないんだよ。誰だか予想してみよう。イメージはいいの、なんだけど裏では悪い顔で。後輩は知ってるじゃん、印象の悪い先輩を」と投げかけた。小木が「名前言ってみ？」と促すと、酒井が予想。「本当に絶対に違うと思いますし、リスペクトもしてます、僕からしたら。もしかしたら…大竹まことさんとか」と小声で語ると、ラジオブースは大爆笑だった。

CM明けで矢作は「いや〜CM中に…結局大竹まことさんでまとまった」と補足し再び大爆笑。「怪しいなぁ、あれは大竹さん。間違いない」とおどけた。

中山は5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」で「長らくに渡って…僕の体感で言ったら10年ぐらいなんですけど。ずっといじめられた先輩がいるんですよ、ずっとその人からいじめられてきた」と激白。「今、むちゃくちゃ売れてますし、たぶんですけど、その人に対して皆さん、いいイメージを持っていると思うんですよ」と続け、スタジオが騒然となった。

また、尾形も3日公開のカノックスターのYouTubeチャンネルで「俺、最低な人間だと思う、ホント。俺が見た芸人っていうか、人間の中で一番やばい人間だと思う。俺は大嫌い。物としてしか思ってないというかね。もう感情がこっちに対してない、愛とかがないと思う絶対」と語った。さらに「やっぱ頭はいいし、腕は確かだから。面白いんだけど、人としては終わってるね。こんなに言うのは初めてだよ」と思いを爆発させていた。