「刑事、ふりだしに戻る」山村紅葉、高橋努ら4．5．6話の出演者を解禁！濱田＆石井＆鈴木による配信限定特別番組も配信決定！
テレ東では、毎週金曜夜9時から、ドラマ9「刑事、ふりだしに戻る」を放送中です（5月8日（金）の放送は「世界卓球2026」中継のため休止となります）。
恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（ひゃくたけまこと）。ある日、凶悪犯を追い詰める中、現場で命を落とした――はずだったが目を覚ますと、そこは10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日だった。
未来が分かる“チート能力”を武器に、1周目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍。そして、まだ生きている恋人の命を救おうと大奮闘する。するとその裏にあった警察組織の闇が明らかに…。
【動画】ハラハラが止まらない！濱田岳主演「刑事、ふりだしに戻る」
もしも、悲しい運命が変えられないものだとしたら？彼は、今度こそ「人生の主人公」になれるのか？
主人公で刑事の百武 誠を濱田岳、地方紙の記者であり、誠の恋人・佐伯 美咲を石井杏奈、誠の同期であり、バディになる吉岡 貴志を鈴木伸之が演じるほか、誠の先輩刑事である川島 久美を板谷由夏、刑事課の強行盗犯係刑事係長・黒崎 淳を生瀬勝久、年齢不詳の不思議で怪しげな謎多き老婆・リリーを戸田恵子、山梨県警の指導官でエリート・笹木 綾世を塚本高史、暴力団『信槍会』構成員・槇村 芳樹を池内博之が演じております。
第4話から登場する出演者として、川島（板谷由夏）の息子の同級生の母親であり、古田市のスーパーで働く・中野 希（なかの のぞみ）を小林涼子、川島の息子たちが通う、古田西小学校の教師・福岡 健太郎（ふくおか けんたろう）を田村健太郎が演じます。
第5話では、誠（濱田岳）が交番勤務時代に同じ交番で勤務していた先輩で、現在は山梨県警生活安全課に所属する安孫子 拓郎（あびこ たくろう）を近藤公園、バーラウンジ『セレナ』の経営者・根本 小百合（ねもと さゆり）を片山萌美が演じます。
第6話では、長距離トラックの運転手で、繫華街で暴れている酔っ払い・岩崎 拓真（いわさき たくま）を高橋努、拓真の妹・岩崎 茉莉（いわさき まり）を中田乃愛、岩崎茉莉とマッチングアプリで知り合う、整体師・梅沢 幸彦（うめざわ ゆきひこ）を森優作、梅沢幸彦の母・梅沢 加代（うめざわ かよ）を山村紅葉が演じます。
第3話までの放送を終え、物語がさらなる盛り上がりを見せる中、濱田岳・石井杏奈・鈴木伸之による配信限定特別番組「『刑事、ふりだしに戻る』まだ間に合う！みんなで一回ふりだしに戻ろうスペシャル！」を本日公開します！
ドラマの本編では見ることができない3人のリラックスした雰囲気で、第1話から第2話の印象的なシーンをVTRで振り返りながら、ここでしか聞けない撮影の裏話をたっぷりとお届けします！
第1話、最新話は絶賛TVerで配信中！お気に入り登録をして、ぜひ特番と一緒にドラマ本編をお楽しみください！
配信日：本日5月8日配信開始！
≪第4話あらすじ（5月15日放送）≫
ついに百武誠（濱田岳）の生き直しによる被害者が出る。二度目の人生で、万引き犯として捕まえた亀田万作（おかやまはじめ）。彼はその後ホームレスになり、連続放火事件に巻き込まれ亡くなってしまったのだ。
誠は戸惑いながらも犯人探しに奔走する。そうした状況の中で川島久美（板谷由夏）は、自分の息子と亡くなった亀田の間にトラブルがあったことを知る。
そこには、川島と同じシングルマザー・中野希（小林涼子）の息子もいて――。
【タイトル】 ドラマ9「刑事、ふりだしに戻る」
【放送日時】 毎週金曜夜9時〜9時54分
【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【配信】 各話放送終了後から動画配信サービス「PrimeVideo」にて見放題独占配信
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【原作】 MANGAmuse・テレビ東京「初恋リバース〜刑事、ふりだしに戻る〜」(テレビ東京・AMUSE CREATIVE STUDIO・SORAJIMA 刊
【主演】 濱田岳
【出演】 石井杏奈 鈴木伸之／戸田恵子・池内博之／塚本高史 板谷由夏 生瀬勝久
【脚本】 吉田康弘
【監督】 佐藤竜憲 平波亘 小沼雄一
【音楽】 岩本裕司
【主題歌】 DISH//「ヒーロー」（Sony Music Labels Inc.）
【チーフプロデューサー】 濱谷晃一（テレビ東京）
【プロデューサー】 祖父江里奈（テレビ東京） 都筑真悠子（テレビ東京） 木村綾乃（The icon）
【制作】 テレビ東京、The icon
【製作著作】 「刑事、ふりだしに戻る」製作委員会
【公式HP】
【公式X】@tx_drama9
【公式Instagram】@tx_drama9
【公式TikTok】@tx_drama9
【ハッシュタグ】 #ふりデカ
恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（ひゃくたけまこと）。ある日、凶悪犯を追い詰める中、現場で命を落とした――はずだったが目を覚ますと、そこは10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日だった。
【動画】ハラハラが止まらない！濱田岳主演「刑事、ふりだしに戻る」
もしも、悲しい運命が変えられないものだとしたら？彼は、今度こそ「人生の主人公」になれるのか？
主人公で刑事の百武 誠を濱田岳、地方紙の記者であり、誠の恋人・佐伯 美咲を石井杏奈、誠の同期であり、バディになる吉岡 貴志を鈴木伸之が演じるほか、誠の先輩刑事である川島 久美を板谷由夏、刑事課の強行盗犯係刑事係長・黒崎 淳を生瀬勝久、年齢不詳の不思議で怪しげな謎多き老婆・リリーを戸田恵子、山梨県警の指導官でエリート・笹木 綾世を塚本高史、暴力団『信槍会』構成員・槇村 芳樹を池内博之が演じております。
第4話・第5話・第6話から登場する出演者を解禁
第4話から登場する出演者として、川島（板谷由夏）の息子の同級生の母親であり、古田市のスーパーで働く・中野 希（なかの のぞみ）を小林涼子、川島の息子たちが通う、古田西小学校の教師・福岡 健太郎（ふくおか けんたろう）を田村健太郎が演じます。
第5話では、誠（濱田岳）が交番勤務時代に同じ交番で勤務していた先輩で、現在は山梨県警生活安全課に所属する安孫子 拓郎（あびこ たくろう）を近藤公園、バーラウンジ『セレナ』の経営者・根本 小百合（ねもと さゆり）を片山萌美が演じます。
第6話では、長距離トラックの運転手で、繫華街で暴れている酔っ払い・岩崎 拓真（いわさき たくま）を高橋努、拓真の妹・岩崎 茉莉（いわさき まり）を中田乃愛、岩崎茉莉とマッチングアプリで知り合う、整体師・梅沢 幸彦（うめざわ ゆきひこ）を森優作、梅沢幸彦の母・梅沢 加代（うめざわ かよ）を山村紅葉が演じます。
配信限定特別番組「『刑事、ふりだしに戻る』まだ間に合う！みんなで一回ふりだしに戻ろうスペシャル！」が今日から公開！
第3話までの放送を終え、物語がさらなる盛り上がりを見せる中、濱田岳・石井杏奈・鈴木伸之による配信限定特別番組「『刑事、ふりだしに戻る』まだ間に合う！みんなで一回ふりだしに戻ろうスペシャル！」を本日公開します！
ドラマの本編では見ることができない3人のリラックスした雰囲気で、第1話から第2話の印象的なシーンをVTRで振り返りながら、ここでしか聞けない撮影の裏話をたっぷりとお届けします！
第1話、最新話は絶賛TVerで配信中！お気に入り登録をして、ぜひ特番と一緒にドラマ本編をお楽しみください！
配信日：本日5月8日配信開始！
≪第4話あらすじ（5月15日放送）≫
ついに百武誠（濱田岳）の生き直しによる被害者が出る。二度目の人生で、万引き犯として捕まえた亀田万作（おかやまはじめ）。彼はその後ホームレスになり、連続放火事件に巻き込まれ亡くなってしまったのだ。
誠は戸惑いながらも犯人探しに奔走する。そうした状況の中で川島久美（板谷由夏）は、自分の息子と亡くなった亀田の間にトラブルがあったことを知る。
そこには、川島と同じシングルマザー・中野希（小林涼子）の息子もいて――。
【タイトル】 ドラマ9「刑事、ふりだしに戻る」
【放送日時】 毎週金曜夜9時〜9時54分
【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【配信】 各話放送終了後から動画配信サービス「PrimeVideo」にて見放題独占配信
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amazon.co.jp/primeへ)
*Amazon、PrimeVideo及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com,Inc.又はその関連会社の商標です。
広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。
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▶Lemino
【原作】 MANGAmuse・テレビ東京「初恋リバース〜刑事、ふりだしに戻る〜」(テレビ東京・AMUSE CREATIVE STUDIO・SORAJIMA 刊
【主演】 濱田岳
【出演】 石井杏奈 鈴木伸之／戸田恵子・池内博之／塚本高史 板谷由夏 生瀬勝久
【脚本】 吉田康弘
【監督】 佐藤竜憲 平波亘 小沼雄一
【音楽】 岩本裕司
【主題歌】 DISH//「ヒーロー」（Sony Music Labels Inc.）
【チーフプロデューサー】 濱谷晃一（テレビ東京）
【プロデューサー】 祖父江里奈（テレビ東京） 都筑真悠子（テレビ東京） 木村綾乃（The icon）
【制作】 テレビ東京、The icon
【製作著作】 「刑事、ふりだしに戻る」製作委員会
【公式HP】
【公式X】@tx_drama9
【公式Instagram】@tx_drama9
【公式TikTok】@tx_drama9
【ハッシュタグ】 #ふりデカ