シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキ（48）の公式サイトが7日に更新され、15日、17日、19日に行う予定だったツアー3公演を延期、中止することを発表した。4月28日に腹痛で緊急搬送され、「穿孔性虫垂炎による腹膜炎」との診断を受け、緊急手術。術後に被包化胸水を併発し、医師から開催は難しいと判断されたため。

同サイトでは「Angela Aki Tour 2026 SHADOW WORK」5/15(金)千葉 松戸公演、5/17(日)新潟公演、5/19(火)石川公演についてのお知らせ」と題し、「4/28(火)に腹痛などの症状があり緊急搬送され、医師から「穿孔性虫垂炎による腹膜炎」と診断され、緊急手術となりました。術後、胸水が貯留し、被包化胸水を併発しました。現在も処置が続けられており、順調に回復傾向ですが、医師から現状では開催が難しいと判断され、やむを得ず千葉 松戸公演を延期、新潟・石川公演を中止させていただくことになりました」と発表。「尚、以降の公演については予定通りの開催を予定しております」と伝えた。

「公演を楽しみにしていただいていた皆さまには大変なご迷惑とご心配をおかけ致します事、そして急な発表になってしまったことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「改めて万全な状態で皆様にパフォーマンスをお届け出来ます様、アンジェラ・アキ、スタッフ一同準備をしてまいりますので、何卒ご理解ご了承の程お願い申し上げます」と結んだ。

5月15日開催予定だった千葉 松戸公演は8月14日に延期することも発表。公式サイトでは払い戻しなどについても案内している。