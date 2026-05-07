GW明けの『五月病』に注意！れっきとした心の不調、医師「5月は半分くらいの力で」【新潟】
ゴールデンウィークが明け体調変化に注意が必要です。日常生活に戻ったときには、仕事や授業に集中できないなど『五月病』と言われる症状が出ることがあり注意が必要です。
最大12連休となったゴールデンウィークが明け、JR新潟駅前では日常風景が戻ってきました。
■60代女性
「どこも行かずに書道習っていて、書道展があるので練習していました。物価高もそうだが混んでいるのが大変で。」
■30代女性
「(Q.何連休あった？)8日ですね。ゆっくりできたので良かったかな。ラーメン食べに行ったりとか、背油系ですね。」
■専門学校生
「back numberのライブに行きました、仙台まで。(Q.今日から学校始まるが)めちゃくちゃうつ、最悪。授業、早起きもだね。」
万代メディカルクリニックの茂木崇治医師によると、新年度の緊張がほぐれゴールデンウィークで一息ついたころに急に『やる気が出ない』『会社や学校に行きたくない』などと症状が出るといい、そんな状態を『五月病』と呼んでいます。
■万代メディカルクリニック 茂木崇治医師
「五月病という言葉は、毎年この時期に耳にする。じつは正式な病名ではない。医学的には適応障害や抑うつ状態と診断されるれっきとした『心の不調』です。」
症状としては不眠や食欲不振・疲労感などの不安症状で、放置していると症状の悪化を招くこともあると言います。
■万代メディカルクリニック 茂木崇治医師
「4月に100%の力で全力疾走した方々は、5月は70%・60%と半分くらいの力で手を抜いて、あえてゆっくり立ち止まって仕事・勉強をこなすといい。さぼりではなくて、立て直し。」
茂木医師は、一人で抱え込まずに家族や友人・医師などに相談してほしいと話しています。
最大12連休となったゴールデンウィークが明け、JR新潟駅前では日常風景が戻ってきました。
■60代女性
「どこも行かずに書道習っていて、書道展があるので練習していました。物価高もそうだが混んでいるのが大変で。」
■30代女性
「(Q.何連休あった？)8日ですね。ゆっくりできたので良かったかな。ラーメン食べに行ったりとか、背油系ですね。」
■専門学校生
「back numberのライブに行きました、仙台まで。(Q.今日から学校始まるが)めちゃくちゃうつ、最悪。授業、早起きもだね。」
■万代メディカルクリニック 茂木崇治医師
「五月病という言葉は、毎年この時期に耳にする。じつは正式な病名ではない。医学的には適応障害や抑うつ状態と診断されるれっきとした『心の不調』です。」
症状としては不眠や食欲不振・疲労感などの不安症状で、放置していると症状の悪化を招くこともあると言います。
■万代メディカルクリニック 茂木崇治医師
「4月に100%の力で全力疾走した方々は、5月は70%・60%と半分くらいの力で手を抜いて、あえてゆっくり立ち止まって仕事・勉強をこなすといい。さぼりではなくて、立て直し。」
茂木医師は、一人で抱え込まずに家族や友人・医師などに相談してほしいと話しています。