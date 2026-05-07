【セントピーターズバーグ（米フロリダ州）＝平沢祐】米大リーグは６日、各地で行われ、ドジャースの大谷はアストロズ戦の三回に２６打席ぶりの安打となる二塁打を放つなど２安打１打点だった。

試合は１２―２で大勝。カブスの鈴木はレッズ戦の四回に適時二塁打を放った。チームは延長十回、７―６で３試合連続となるサヨナラ勝ちを収めて８連勝。ブルージェイズの岡本はレイズ戦で１安打。試合は０―３で敗れた。

前夜に７回８９球を投げ、およそ半日後に始まったデーゲーム。登板の疲労が残る中で、ドジャースの大谷に２６打席ぶりとなる待望の１本が出た。

一回は空振り三振で、自己ワーストを更新する２５打席連続無安打に。三回無死一塁で回ってきた第２打席も、２ボール２ストライクと追い込まれた。５球目は外角のスイーパー。腕を伸ばしてバットに乗せると、ライナーが一塁手の頭上へ。好捕されるか、抜けるか、紙一重だったが、打球は右翼線で弾み、二塁打になった。五回二死一、三塁では、内角低めのカットボールを低いライナーで左前に運ぶ適時打を放ち、複数安打をマークした。

「しっかりとした構えから、しっかりとしたスイングが必要」と修正点を挙げていた大谷。２日前に５５スイングという異例の数を振り込む特打を行うなど、不振から抜け出すためにもがいた成果が形になった。（米テキサス州ヒューストン 帯津智昭）