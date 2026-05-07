【「Wizardry（ウィザードリィ）」シリーズに関する一部報道について】 5月7日 公開

ドリコムは、同社ホームページにて「『Wizardry（ウィザードリィ）」シリーズに関する一部報道について」を5月7日に公開した。

本件は一部メディアにおいて、Atari SAがドリコムから、当社が国内外の商標権を保有するIP「Wizardry（ウィザードリィ）」に関する権利を取得した、という報道を受けたもので、同社はそのような事実はないと発表した。

また、過日、Atari社が「Wizardry」シリーズ第1作から第5作の権利を元の権利保有者から買収した旨の連絡を受けているとのこと。

なお、同社は、引き続き「Wizardry」シリーズの国内外の商標権を保有し、「Wizardry」IPのブランド管理を行なっていく。

【「Wizardry（ウィザードリィ）」シリーズに関する一部報道について】

一部メディアにおいて、Atari… - 株式会社ドリコム 公式 (@drecomofficial) May 7, 2026

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