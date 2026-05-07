タレント石田純一（72）が、7日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。“最高年収3億円！ イケイケバブル天狗”として出演し、女性をダブルブッキングした過去を明かした。

番組では「芸能界マル秘有頂天クイズ 実はあの頃わたし天狗でした」という企画を行った。同企画は有名芸能人が実際にてんぐのお面を被り、“天狗”だった時代のエピソードを披露し、出演者が質問を重ね、“天狗”が誰か当てるクイズ。

番組内で石田は「バブル期に俳優として大ブレーク、わずか数年で20億円を稼いだ男、日本語＆英語を話せるバイリンガルで女の子もメロメロ。数々の週刊誌に撮られるも反省は一切なし。そんな彼は“イケイケバブル天狗”」と紹介された。

石田が「同じお店に女の子をダブルブッキング！ 大慌てでテーブルを往復」と明かすと、ハライチ岩井勇気は「やばい！」と驚いた。

石田は「当時忙しくてですね。休みが2週間に1回か、3週間に1回ぐらいかな。それ覚えてるから、次に女の子を誘うときに同じ日に誘っちゃって。あろうことか、同じレストランに誘っちゃって。自分が誘った方だったんだけど」と語った。「ちょっと隠れてるところだったんで、あっち行って10分しゃべって」とレストラン内での行動を語った。

岩井は「ホストじゃん」と笑い、「いっぱい食べないといけない」と、2人分の量の食事をすることを心配した。