元X21・こもりやさくら、妊娠を報告 ふっくらお腹＆夫婦ショット添え「穏やかに過ごしています」
元アイドルグループ・X21のこもりやさくら（26）が7日、自身のインスタグラムを更新。妊娠を報告した。
【写真】白ワンピースにふっくらお腹をみせた元X21・こもりやさくら
投稿で「この度、新しい命を授かりました」と、ふっくらとしたお腹のショットや、夫との2ショットなどを公開。「日々お腹の中で成長していく姿に、驚きと喜びを感じながら穏やかに過ごしています。出産は、この夏を予定しています」とコメント。「無事に会える日を心から楽しみにしています」と締めくくった。
こもりやは1999年8月22日生まれ、兵庫県出身。ガールズユニット・X21の元メンバー。愛称は“ウィー”。2012年、『第13回 全日本国民的美少女コンテスト』でグラビア賞を受賞し、芸能界デビュー。X21の活動をはじめ、雑誌でグラビアを飾るほか、フジテレビ系『ワイドナショー』に“ワイドな高校生”として出演した。25年4月に結婚を発表した。
【写真】白ワンピースにふっくらお腹をみせた元X21・こもりやさくら
投稿で「この度、新しい命を授かりました」と、ふっくらとしたお腹のショットや、夫との2ショットなどを公開。「日々お腹の中で成長していく姿に、驚きと喜びを感じながら穏やかに過ごしています。出産は、この夏を予定しています」とコメント。「無事に会える日を心から楽しみにしています」と締めくくった。
こもりやは1999年8月22日生まれ、兵庫県出身。ガールズユニット・X21の元メンバー。愛称は“ウィー”。2012年、『第13回 全日本国民的美少女コンテスト』でグラビア賞を受賞し、芸能界デビュー。X21の活動をはじめ、雑誌でグラビアを飾るほか、フジテレビ系『ワイドナショー』に“ワイドな高校生”として出演した。25年4月に結婚を発表した。