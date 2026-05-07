J2・J3百年構想リーグのの第15節が終了した

明治安田J2・J3百年構想リーグの第15節が終了した。

5月6日時点の最新順位表が公開され、混戦のグループがある一方、すでに1位を確定させたチームも出た。

EAST-Aは、ベガルタ仙台が栃木SCに2-1で勝利し、勝ち点38で1位を堅持。次節の結果次第で1位が確定する。2位の湘南ベルマーレはヴァンラーレ八戸に1-0で勝利し勝ち点31。3位のブラウブリッツ秋田はSC相模原に0-1で敗れ、勝ち点28で3位となっている。4位の相模原は秋田を下して勝ち点24、5位の横浜FCは栃木シティと2-2（PK5-4）で引き分け、勝ち点20で5位に位置している。

EAST-Bでは、ヴァンフォーレ甲府がジュビロ磐田に1-2で敗れたものの、2位のいわきFCはRB大宮アルディージャに2-3で敗戦したため順位は入れ替わらなかった。4位の北海道コンサドーレ札幌はAC長野パルセイロに2-0で勝利し勝ち点25、5位の藤枝MYFCは福島ユナイテッドと1-1（PK3-4）で引き分け、勝ち点24で5位となった。

WEST-Aでは、カターレ富山がカマタマーレ讃岐と1-1で引き分け、PK戦で敗れたものの勝ち点34で1位となっている。2位の徳島ヴォルティスはアルビレックス新潟に0-1で敗戦し勝ち点28。新潟も勝利によって勝ち点を28に伸ばし、3位に位置している。

WEST-Bは、テゲバジャーロ宮崎がFC琉球に1-0で勝利し、勝ち点40で首位を独走する形となり、3試合を残して1位でのプレーオフラウンド進出を決めた。2位のサガン鳥栖はガイナーレ鳥取に4-0で大勝し、勝ち点27としている。3位の鹿児島ユナイテッドは大分トリニータに0-1で敗れたが、得失点差で2位鳥栖と同じ勝ち点27の3位となった

SNSでは「魔境すぎて面白い」「EAST-Bだけ最後まで分からない」「めっちゃ大混戦」「上位が混戦気味」「EAST-B他と比べるとかなりの混戦だな」「1つだけ混戦すぎる」と混戦のEAST-Bへのコメントや、「宮崎の独走態勢すごいな」「もう首位確定か」「宮崎勝ち点40って強すぎすごすぎ！」と、昇格組ながらすでに1位を確定させた宮崎への驚嘆の声が寄せられ、各グループの動向に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）