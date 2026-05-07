『星のカービィ』一番くじに新作登場！ “レンジで米が炊ける炊飯器”などラインナップ
『星のカービィ』を題材にしたくじの新作となる「一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET」が、5月9日（土）から、全国の「ローソン」店舗などで発売される。
【写真】レンチンでご飯が炊ける！ B賞のHARIO製ガラス炊飯器
■特別な刺しゅうをデザイン
今回登場する「一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET」は、おにぎりやアイスクリームなどグルメを楽しむカービィたちをデザインしたグッズがそろう、全8等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
目玉のA賞は、おにぎりを手に持ち、目をキラキラさせて嬉しそうなカービィのぬいぐるみがラインナップ。足の裏には、今回のグルメ仕様の特別な刺しゅうデザインがあしらわれている。
また、B賞にはレンジで米が炊けるほか、炊き込みご飯やポテトサラダなども作ることができる、HARIO製のガラス炊飯器を用意。
さらにC賞は、「カービィ柄マグカップ＆スターロッド型スプーンのセット」または「ワドルディ柄マグカップ＆むてきキャンディー型スプーン」の2種類から選ぶことが可能だ。
そのほか、描き起こしのオリジナルアートを使用したストックコンテナや、カービィたちのさまざまな姿をデザインしたグラスコレクション、食べ物を小分けしたい時にも便利なグルメデザインのジッパーバッグなど、食卓を彩るアイテムが勢ぞろい。
加えて、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞として、時間になると「チン♪」という音とともに、パンが飛び出すトースター風タイマーを提供。そして、A賞と同一商品が当たるダブルチャンスキャンペーンも実施される。
【写真】レンチンでご飯が炊ける！ B賞のHARIO製ガラス炊飯器
■特別な刺しゅうをデザイン
今回登場する「一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET」は、おにぎりやアイスクリームなどグルメを楽しむカービィたちをデザインしたグッズがそろう、全8等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
また、B賞にはレンジで米が炊けるほか、炊き込みご飯やポテトサラダなども作ることができる、HARIO製のガラス炊飯器を用意。
さらにC賞は、「カービィ柄マグカップ＆スターロッド型スプーンのセット」または「ワドルディ柄マグカップ＆むてきキャンディー型スプーン」の2種類から選ぶことが可能だ。
そのほか、描き起こしのオリジナルアートを使用したストックコンテナや、カービィたちのさまざまな姿をデザインしたグラスコレクション、食べ物を小分けしたい時にも便利なグルメデザインのジッパーバッグなど、食卓を彩るアイテムが勢ぞろい。
加えて、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞として、時間になると「チン♪」という音とともに、パンが飛び出すトースター風タイマーを提供。そして、A賞と同一商品が当たるダブルチャンスキャンペーンも実施される。