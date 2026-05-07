友近、自身の“モノマネ芸人”と共演も「そんなことやってない」 まさかの放送事故に発展？

モグライダー（芝大輔、ともしげ）がMCを務め、旬な芸人がさまざまなジャンルの大喜利に挑戦する『まいにち大喜利』。

4月29日（水）の放送では、“憑依型の女王”友近をはじめ、安田大サーカス・クロちゃん、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、ななまがり・森下、リンダカラー∞・りなぴっぴが登場し、「鋼のメンタル大喜利」が開催された。

【映像】友近、自身のモノマネ芸人と共演も「そんなことやってない」まさかの放送事故に発展？

番組冒頭、出演者たちがひとりずつ自己紹介をしていく流れで、さっそく珍事が起こった。

友近が自己紹介を終え、その隣に座る森下の番になると、森下はSM嬢がかけるような眼鏡を装着し、「わたし女性ですよ」と言い放つ。どうやら誰かに憑依している様子で、「友近の一番似てないモノマネタレント『友遠（ともとお）』です」と名乗った。

これにはスタジオ一同爆笑。MC・芝が「似てないですね」と呆れると、森下扮する友遠は「似せようとはしているんですけど、世界一似てなくてすみません」と平然と返し、さらに笑わせる。

友遠は「トマト、目に絞ったら気持ちいいよね」「言うよね。言うよね〜」など、友近が絶対に言いそうにないコメントを連発。あまりの似てなさ加減に、友近本人は「言わない言わない」と否定しつつも笑いがこらえきれない様子だ。

大喜利が始まった後も、この異色コンビがスタジオを席巻した。

「エゴサしたらアンチコメントを発見…こんな時どうしたらいいですか？」というお題では、友近が「ブレスしかないでしょ」と回答。アンチコメントを見つけた設定で「嫌なもの見つけましたよ」とセリフを言った直後、「シィィッッ！」と鋭いブレスを披露した。

実際に普段から邪気を払うために行っているといい、「友近ブレス」と呼んでいるのだそう。すると、その様子を見た友遠が「真似していいですか？」と食いついた。

友遠は「嫌なことがありました」と言うと、舌を突き出して「ヘェェェッッ!!」と絶叫！ 本家の友近ブレスとは似ても似つかない、もはやただの変顔だ。

スタジオから「似てないな！」の大合唱が巻き起こり、さすがの友近も「そんなことやってないでしょ」と冷静に指摘する始末。

その後も「港区女子のいいところを教えてください」というお題で、友近が実演付きの回答を見せれば、友遠も強引に乗っかろうとする。しかし、あまりにも本家とかけ離れたボケに、芝からは「似てないとかでもない！」と猛ツッコミが飛んだ。

「友遠」になりきってトリッキーなボケを繰り出し続けていた森下は、やがてアイデアが尽きたのか、回答の途中で言葉に詰まる場面も。しばらく無言の時間が続き、周囲に「放送事故か？」と心配されてしまう。

数秒間、スタジオの天井を見つめた森下は、「僕、人生で初めて言うかもしれないです。何も思いつかない」とポツリ。まさかのギブアップ宣言にスタジオは大爆笑となり、芝も「あの（無言の）時間は、並の人間なら耐えられない」と、森下の“鋼のメンタル”に驚愕していた。