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「しゅんの節約生活」が「【1人暮らし節約生活】会社員の平日ご飯｜1日働いて疲れた日！」を公開した。動画では、1人暮らしの会社員であるしゅんさんが、朝・昼・晩の食事を手際よく自炊する平日ルーティンを紹介している。



朝6時20分に起床したしゅんさんは、早速朝ごはん作りに取り掛かる。メニューはオムレツ、トースト、リンゴの3品だ。卵3個に豆乳と塩コショウを加えた卵液を、油をしっかりコーティングしたフライパンで焼き上げる。箸で混ぜながら火を通し、先の方に寄せて形を整えていく。完成した美しいオムレツに、思わず「オムレツ綺麗すぎませんか！」「大成功ですよ！！」と自画自賛。朝食の合計金額は約160円と、節約の工夫も光る。



続いて、お弁当作りにシフト。今回は「ひき肉の生姜焼き弁当」だ。ひき肉とシメジを炒める際、出てきた脂をキッチンペーパーで丁寧に取り除くことで、冷めても脂で固まるのを防ぐという小技も披露。料理酒や醤油、生姜などで味付けし、タッパーのご飯の上に乗せれば、約280円のお弁当が完成した。



夕方18時20分に帰宅した後は、水筒や弁当箱を洗い、朝残しておいたリンゴを食べて小休止。お風呂と洗濯を済ませてから、夜ごはんの「キャベツのソース炒め定食」を作り始める。大きめにカットした新玉ねぎとざく切りのキャベツ、片栗粉をまぶした鶏もも肉を炒め、みりん、砂糖、マヨネーズ、ウスターソース、創味シャンタンなどで手早く味付け。わかめとほんだしを使った即席のお味噌汁を添えて、約400円の満足感ある夕食が出来上がった。



食事中には「僕も絶賛花粉症です」「薬が手放せない」と、季節の悩みをこぼす場面も。忙しい平日でも無理なく続けられる節約自炊術は、日々の献立選びや食費管理の参考になりそうだ。