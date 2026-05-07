これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越に乾燥注意報が発表されています。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。



◆7日(木)これからの天気

各地とも晴れるでしょう。

夕方以降は雲のかかることもありますが、天気のくずれはなさそうです。



降水確率は、阿賀町と湯沢町で30%とやや高い時間帯がありますが、今日も雨具は必要なさそうです。



◆7日(木)の予想最高気温

最高気温は22～26℃の予想です。

昨日と同じくらいか少し高く、6月並みのところが多いでしょう。

少し動くと汗ばむ陽気となるところもありそうです。