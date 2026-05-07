各地とも晴れ 天気のくずれはなさそう、少し動くと汗ばむ陽気のところも【これからの天気(5月7日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越に乾燥注意報が発表されています。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。
◆7日(木)これからの天気
各地とも晴れるでしょう。
夕方以降は雲のかかることもありますが、天気のくずれはなさそうです。
降水確率は、阿賀町と湯沢町で30%とやや高い時間帯がありますが、今日も雨具は必要なさそうです。
◆7日(木)の予想最高気温
最高気温は22～26℃の予想です。
昨日と同じくらいか少し高く、6月並みのところが多いでしょう。
少し動くと汗ばむ陽気となるところもありそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越に乾燥注意報が発表されています。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。
◆7日(木)これからの天気
各地とも晴れるでしょう。
夕方以降は雲のかかることもありますが、天気のくずれはなさそうです。
降水確率は、阿賀町と湯沢町で30%とやや高い時間帯がありますが、今日も雨具は必要なさそうです。
◆7日(木)の予想最高気温
最高気温は22～26℃の予想です。
昨日と同じくらいか少し高く、6月並みのところが多いでしょう。
少し動くと汗ばむ陽気となるところもありそうです。