『ズートピア2』“隠れディズニー”満載のトリビア映像 ブルーレイ＋DVDセットに収録
昨年12月の劇場公開以降、国内興収157.5億円を記録し、洋画史上最長となる12週連続No.1（2026年2月21日時点）など数々の記録を打ち立てたディズニー・アニメーション最新作『ズートピア2』。同作のブルーレイ＋DVDセットが、2026年5月20日に発売される。これを記念し、「ズートピア」の世界に散りばめられたディズニー作品にまつわる“トリビア”を紹介する特別映像が解禁された。
【動画】『ズートピア2』本編に散りばめられたトリビア
映像では、『ズートピア2』本編の随所に隠されたディズニーキャラクターや作品へのオマージュを徹底解説。ジュディが「Zoogle」でリンクスリー家の歴史を検索しているパソコンの画面やマーシュ・マーケットの帽子売り場など、何気ないシーンの中に“あの有名キャラクター”の存在が確認できる。
さらに、マーシュ・マーケットの運河では、前作『ズートピア』で事件の発端となったキャラクターたちがボートを楽しむ姿や、肉球型アイス（ポプシクル）の再登場など、シリーズファンにはたまらない小ネタも多数盛り込まれている。街中には他ディズニー作品を思わせる演出も散りばめられており、作品同士のつながりを感じさせる仕掛けが満載だ。
今回発売されるパッケージには、このトリビア映像を含むボーナス・コンテンツも充実。「おもしろトリビア」や制作過程に迫る「作品の舞台裏」、オリジナル版キャストの収録風景を収めた「最高の声優たち」、新キャラクター・ニブルズの誕生秘話を解説する映像、未公開シーンなど、ファン必見の特典が多数収録される。
前作と収納できるコンプリート・ケース付き（数量限定）や4K UHD版、DVDもラインアップされ、現在デジタル配信（購入／レンタル）も実施されている。
映像では、『ズートピア2』本編の随所に隠されたディズニーキャラクターや作品へのオマージュを徹底解説。ジュディが「Zoogle」でリンクスリー家の歴史を検索しているパソコンの画面やマーシュ・マーケットの帽子売り場など、何気ないシーンの中に“あの有名キャラクター”の存在が確認できる。
さらに、マーシュ・マーケットの運河では、前作『ズートピア』で事件の発端となったキャラクターたちがボートを楽しむ姿や、肉球型アイス（ポプシクル）の再登場など、シリーズファンにはたまらない小ネタも多数盛り込まれている。街中には他ディズニー作品を思わせる演出も散りばめられており、作品同士のつながりを感じさせる仕掛けが満載だ。
今回発売されるパッケージには、このトリビア映像を含むボーナス・コンテンツも充実。「おもしろトリビア」や制作過程に迫る「作品の舞台裏」、オリジナル版キャストの収録風景を収めた「最高の声優たち」、新キャラクター・ニブルズの誕生秘話を解説する映像、未公開シーンなど、ファン必見の特典が多数収録される。
前作と収納できるコンプリート・ケース付き（数量限定）や4K UHD版、DVDもラインアップされ、現在デジタル配信（購入／レンタル）も実施されている。