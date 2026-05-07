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助産師HISAKO夫婦が明かす円満の秘訣「しょうもないことする時間が夫婦には必要」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

助産師HISAKOが「【珍回答】夫婦でお互いのこと理解してる？抜き打ちチェック」を公開した。夫のMARKとともに夫婦の絆を確かめるクイズに挑戦。「しょうもないことする時間が夫婦には必要」と語り、夫婦円満の秘訣をのぞかせている。



企画は、スタッフから「マジで仲良いの？動画上の話だけちゃうん？」と視聴者に疑われているという指摘を受けたことからスタート。互いをどれだけ理解しているかをフリップで回答し合うことになった。最初の「初めて行ったデートの場所は？」という質問に対し、HISAKOさんは「神戸」、MARKさんは「海」と回答。表現の違いはあったものの、神戸のポートタワーの駐車場から海を見ていたというエピソードで一致し、見事正解となった。



続く「お互いが最近ハマっていること」では、HISAKOさんがMARKさんの「瞑想」を、MARKさんがHISAKOさんの「足の裏の角質除去」をそれぞれ当て、日頃から互いをよく見ていることが証明される。さらに「お互いが悩んでいること」という質問に対し、MARKさんはHISAKOさんの「右半身の凝り」や「飛行機に乗った際のむくみ」を自作のイラストを使って完璧に解説した。



一方、HISAKOさんはMARKさんの悩みを「自身のいびき」と回答。MARKさんは「公衆の前で寝てしまう。みんなに迷惑かかる」と深刻な様子を見せた。先日飛行機に乗った際、後ろの席に座るMARKさんの隣に強面な男性が着席したという。その後、聞き慣れた大きないびきが聞こえ、前の席にいたHISAKOさんは「やばー！と思って。うちの旦那やらかしてると思って」と冷や汗をかいたが、実はいびきの主は隣の男性だったというオチを披露し、笑いを誘った。



動画の最後では、二人がフリップに半分ずつ描いた線を合わせて一つのハートを作るという共同作業に挑戦。最初は全く噛み合わなかったものの、「夫婦で助け合ったからハートになったやん」とMARKさんが機転を利かせて形を整えた。HISAKOさんは「しょうもないことする時間が夫婦には必要なんですよ」と笑顔を見せ、二人の確かな絆が伝わる内容となっている。