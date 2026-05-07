そう簡単に心を許さないはずの猫さんが、ママさんのお姉さんをメロメロに…！？恥ずかしがり屋な猫さんが見せた、控えめながらも効果抜群な甘え攻撃が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2.2万回再生を突破し、「いっ君可愛すぎ！」「甘えん坊炸裂ですね」「こりゃお姉さんもメロメロになりますよ♡」といったコメントが寄せられました。

【動画：姉が遊びに来たら、恥ずかしがり屋な猫が…反則級に可愛い『まさかの行動』】

お姉さんに甘えていたのは…

YouTubeチャンネル『猫と人間の家族』に投稿されたのは、猫3兄弟が暮らすお家にママさんのお姉さんが遊びに来ていた時の出来事。くつろいでいたお姉さんの膝の上には、ぴったりと密着して甘える猫さんの姿があったといいます。

とっても微笑ましい光景ですが、その猫さんが末っ子の「いきる」くんだったことに、ママさんはたいへん驚いたのだそう。兄弟の中でもダントツで恥ずかしがり屋なのだそうです。

いきるくんの甘え攻撃

完全にお姉さんに身をゆだねて、足にそっと前足まで添えていたといういきるくん。行動や表情からも信頼や親愛の情が滲み出ていたそうで、顔を上げて見つめてきたり、撫でられて気持ち良さそうな表情を浮かべたり。それはそれは可愛らしい姿を見せてくれていたといいます。

簡単には心を許してくれないといういきるくんにこんな風に甘えられては、お姉さんも“落ちて”しまうというもの。ママさん曰く、いきるくんは気づけば横にいるけどガツガツこられるのは苦手だそうなので、お姉さんの構いすぎない接し方が良かったのかもしれませんね。

まだまだ甘えます

数時間経ってもいきるくんの甘えモードは終わらず、なでなでからのお尻トントンを喜んで受ける姿が。小さな頃から猫好きだというお姉さんの撫でテクに、自らお尻を上げていたそうです。

そうして至福のなでなでタイムを堪能していたといういきるくん。その間も何度もお姉さんを見つめていたそうで、さらにイチコロだったことでしょう…！なんともたまらない甘え攻撃で、お姉さんを見事なまでにメロメロにしたいきるくんなのでした。

投稿には「いっ君は罪作りなにゃんこだなぁ～w」「ここにもネッコ様の下僕と化した人間が…」「沼にハマってさぁ大変」「いっ君甘え上手になりましたね」「可愛い♡癒されるな～♡」「お姉さんも凄く嬉しそうですね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『猫と人間の家族』では、猫さんたちとご家族の温かな日常の様子が投稿されています。寂しがり屋で甘えん坊でもあるといういきるくんの可愛い姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「猫と人間の家族」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。