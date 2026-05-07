「ライフル銃を極厚ゼラチンに撃ち込む様子」や「高圧ラジオアンテナでソーセージを焼く様子」などのスーパースロー映像を撮影してきたThe Slow Mo Guysが「ビールを満たしたコップに向かってゴルフボールを打ち、ゴルフボールをヒットさせてガラスを割る」というチャレンジの様子を撮影しました。撮影途中には高額なスーパースローカメラが壊れかける事態も発生しています。

Almost Breaking the Slow Mo Camera Again - The Slow Mo Guys - YouTube

地面に木の棒を突き刺し、その上にビールを満たしたコップをのせます。このボールめがけてゴルフボールを打ち込み、割れる様子をスーパースロー撮影する作戦です。



カメラにゴルフボールが当たらないように透明な保護カバーをセット。



挑戦開始。



木の棒には当たるものの、なかなかコップにはヒットしません。



ガシャンと何かが割れる音。



急いで駆け寄ります。



コップではなく保護カバーが割れていました。



保護カバーがなければ高額なスーパースローカメラにぶち当たっていたところです。



カメラの映像には目の前の保護カバーが割れる様子が記録されていました。



初日ではコップを割ることができず、2日後になってもチャレンジを続行。



また保護カバーが割れました。



そして、ついにゴルフボールがコップにヒットし、コップが砕け散りました。



スーパースロー映像で撮影したコップが割れる瞬間が以下。まず、ゴルフボールがコップめがけて急接近してきます。



コップが割れて、隙間からビールが飛び出してきます。



右方向にすっ飛んでいくゴルフボール。



遅れてビールも盛大に噴き出してきます。



高く舞い上がるガラスと、薄く広がるビール。



最終的にビールは膜状になって落ちていきました。