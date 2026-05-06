【歌の感謝祭】五輪銅・中井亜美、憧れアーティストのサプライズに涙「めっちゃかわいいですね」 「いつか…」夢明かす
ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美が日本テレビ系の音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』に出演。憧れのアーティストとのサプライズ対面に喜んだ。
【写真】中井亜美、憧れのアーティスト
中井はNiziUの大ファンで、以前番組でMIIHIからサプライズの手紙が贈られると感動のあまり号泣するほど。特に「Step and a step」の歌詞に支えられたという。
番組では中井にNiziUがサプライズ。突然目の前に現れたNiziUに中井は涙を流し感激「めっちゃかわいいですね」と喜んだ。「本当にオーディションの時から見させていただいていて、自分が辛い時だったり、オリンピックの前もNiziUさんの曲を聞かせていただいて、テンション上げて試合に臨みました」とコメント。
さらに、NiziUが中井の目の前で「Step and a step」を披露。中井は自前のうちわとペンライトを振ってパフォーマンスを楽しんだ。またパフォーマンス後には「いつかNiziUさんの曲で滑ってみたい」という夢を明かすと、その宣言にメンバーも全員うれしそうに笑顔を見せた。
【写真】中井亜美、憧れのアーティスト
中井はNiziUの大ファンで、以前番組でMIIHIからサプライズの手紙が贈られると感動のあまり号泣するほど。特に「Step and a step」の歌詞に支えられたという。
さらに、NiziUが中井の目の前で「Step and a step」を披露。中井は自前のうちわとペンライトを振ってパフォーマンスを楽しんだ。またパフォーマンス後には「いつかNiziUさんの曲で滑ってみたい」という夢を明かすと、その宣言にメンバーも全員うれしそうに笑顔を見せた。