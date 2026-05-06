【ディズニーストア】グーフィーのカラフルポップな新コレクション登場！
5月25日のグーフィーのお誕生日を前に、新コレクション「GOOFY FASHION 2026」が、ディズニーストア店舗で5月8日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して5月5日（火）より順次発売される。
ディズニーストアから、5月25日のグーフィーのお誕生日を前に、新コレクション「GOOFY FASHION 2026」が登場。グリーンやオレンジなどの鮮やかなカラーを基調に、グーフィーの愛らしい表情やポーズを描いたポップなアートだ。
カラーブロックを用いた遊び心あふれるデザインで、グーフィーの魅力がたっぷりと詰まったファン必見のアイテムが揃う。
ラインナップは、リバーシブルで楽しめるブルゾンや、フロントにデザインしたグーフィーが目を引くデニムシャツ、バックプリントがインパクト抜群のTシャツなど、コーディネートの主役になるアパレルが充実。さらに、大容量サイズのバックパックや、長い耳とカラフルなワッペンがポイントのハット、ポーチに入れてコンパクトに持ち運べるシートクッションなど、パークへのおでかけにぴったりのアイテムも展開する。
キーチェーンやポーチといった小物類も揃い、いつでも身近にグーフィーを感じながら、ファッションを楽しむことができます。
＞＞＞グーフィーのコレクションをチェック！（写真6点）
（C） Disney
ディズニーストアから、5月25日のグーフィーのお誕生日を前に、新コレクション「GOOFY FASHION 2026」が登場。グリーンやオレンジなどの鮮やかなカラーを基調に、グーフィーの愛らしい表情やポーズを描いたポップなアートだ。
カラーブロックを用いた遊び心あふれるデザインで、グーフィーの魅力がたっぷりと詰まったファン必見のアイテムが揃う。
キーチェーンやポーチといった小物類も揃い、いつでも身近にグーフィーを感じながら、ファッションを楽しむことができます。
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