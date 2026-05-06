◆第２７回兵庫チャンピオンシップ・Ｊｐｎ２（５月６日、園田競馬場・ダート１４００メートル、稍重）

３歳春のダートグレード競走に１１頭（ＪＲＡ５、地元４、大井１、高知１）が出走して争われ、鮫島克駿騎手騎乗の４番人気トウカイマシェリ（牝３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ドレフォン）は上がり最速３７秒６で追い上げるも、半馬身差届かず２着。２度目の重賞制覇はならなかった。０６年（当時は１８７０メートル）のグレイスティアラ以来、同レース史上２頭目の牝馬Ｖを逃した。

２５年６月にデビューして２戦目で初勝利。３戦目に函館２歳Ｓに挑み７着も、ダート初挑戦となったエーデルワイス賞（門別）でいきなり２着。昨年の兵庫ジュニアグランプリを制し重賞初制覇。前走はサウジダービーに挑戦して１２着に終わったが、立て直してタイトルまであと一歩だった。

勝ったのは１番人気で戸崎圭太騎手騎乗のサトノボヤージュ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父イントゥミスチーフ）。勝ちタイムは１分２８秒１。３着は６番人気で大井のゼーロス（笹川翼騎手）だった。

鮫島克駿騎手（トウカイマシェリ＝２着）「負けましたが、いいレースが出来たと思います」

団野大成騎手（エコロレーヴ＝４着）「スタートでつまずいたのでリカバリーしようとハミをかけたら、最後までかんだままでした。スムーズだったら、もう少し違っていたかも」