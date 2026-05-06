総務省「労働力調査（詳細集計）」によると、2024年時点での日本の共働き世帯数は約1,300万世帯とされています。これは前年から約22万世帯増加しており、この数字は右肩上がりで増加している状況です。働き方や子育てスタイルが多様化するなか、子育て中の共働き世帯はどのような場所に住みたいと考えているのか、株式会社オープンハウスグループ「これから家を買いたい共働き子育て世帯が住みたい駅・路線ランキング2026」の結果をもとに、子育て中の20〜40代共働き夫婦が選んだ「埼玉県内で住んでみたい駅」TOP3を紹介します。

ファミリー層が憧れる「埼玉県内の駅」は？

不動産専門のデータ会社・東京カンテイによると、70平米換算の東京23区・中古マンション価格は23ヵ月連続で上昇し、平均1億2,425万円となりました。

東京23区で家を買おうとしても、「億ション」が当たり前の現在、なかなか現実的ではありません。とはいえ、共働き夫婦としては「働きやすく・子育てしやすい」エリア選びは妥協したくないのではないでしょうか。

そこで今回は、株式会社オープンハウスグループが発表した「これから家を買いたい共働き子育て世帯が住みたい駅・路線ランキング2026〜関東版〜」の調査結果をもとに、5年以内に住宅の購入を検討している共働きの子育て世帯が「埼玉県内で住んでみたい駅」ランキングTOP3を紹介します。

【調査概要】

■調査企業：株式会社オープンハウスグループ

■調査期間：2026年2月20日〜2026年2月25日

■調査対象者：共働きで子育て中、かつ5年以内に住宅の購入を検討している20代〜40代の男女

■調査エリア：関東一都三県（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）

■調査方法：インターネット調査（クロスマーケティング社に調査委託）

■有効回答数：700人（東京都472/神奈川県98/千葉県65/埼玉県65）

第3位：北朝霞／朝霞台

（北朝霞・朝霞台 駅前広場／PIXTA）

第3位にランクインしたのは、JR武蔵野線「北朝霞」と東武東上線「朝霞台」でした。両駅は隣接しており、徒歩1〜3分で移動可能。池袋まで約17分（東武東上線特急）、大宮まで約15分（JRむさしの号）と都心方面・埼玉方面のどちらにも通勤しやすく、行き先に応じて便利に使い分けることができます。

駅周辺にはスーパー、ドラッグストア、医療機関、学習塾など日常生活に必要な施設がコンパクトに揃い、送り迎えや買い物の動線が短く済むため、忙しい平日の時間管理がしやすいのも魅力のひとつ。

また、公園や児童館が多く、治安も比較的落ち着いているため、子どもが安心して過ごせる環境が整っています。

第2位は、行政・文化が集まる大規模ターミナル駅

第2位：浦和

（浦和駅東口／PIXTA）

第2位にランクインしたのは、「浦和」でした。JR京浜東北線、東北本線、高崎線、湘南新宿ラインの4路線が乗り入れ、都心方面に好アクセスの同所。駅周辺には「浦和パルコ」「アトレ浦和」といった大型商業施設があるほか、駅西側の再開発により2027年に「浦和カルエ」が開業予定です。

また、「文教の街」として知られる浦和区は、小学校から高校まで県内トップクラスの進学校があるほか、公園や文化施設も多く、子どもの教育に力を入れるファミリーにも高い人気を誇っています。

第1位：大宮

（大宮駅前ロータリー／PIXTA）

第1位に輝いたのは、「大宮」でした。JR京浜東北線、根岸線、宇都宮線、埼京線、川越線、高崎線、湘南新宿ライン、埼玉新都市交通伊奈線（ニューシャトル）、東武アーバンパークラインの9路線のほか、新幹線を含めると15路線が乗り入れ、東京駅に次いで第2位の乗り入れ路線数を誇ります。出張やお出かけの多い家庭でも、安心して暮らすことができそうです。

また、駅周辺には「ルミネ大宮」「そごう大宮店」「大宮アルシェ」など大型商業施設が集結しているほか、徒歩10分圏内に保育園が3ヵ所あるなど、共働き世帯にとってありがたいメリットが豊富。さらに、鉄道博物館や大宮公園といったレジャー施設も徒歩圏内にあるため、電車に乗らずとも休日のお出かけまで完結できてしまいそうです。

SUUMO住みたい街ランキングでも3年連続2位につけており、幅広い世代から支持される評価の高い街といえます。

高コスパの「北朝霞／朝霞台」が食い込む形に

共働きの子育て世帯が「埼玉県内で住んでみたい駅」TOP3は、大宮を筆頭に、浦和、北朝霞／朝霞台となりました。大宮・浦和のような王道の人気エリアに加え、北朝霞／朝霞台は「通勤の利便性と住居費のバランス」が評価され、コストパフォーマンスの高さで上位に食い込んだようです。

ぜひ、次の住まい選びの参考にしてみてはいかがでしょうか。