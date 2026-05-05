9人組グループ・Snow Manの最新シングル『BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！』が、5日発表の『オリコン週間シングルランキング』で初登場1位に。『KISSIN’ MY LIPS／Stories』（2020/10/19付）から12作連続、通算12作目の1位を獲得しました。

初週売り上げは90.7万枚を記録し、前作『SERIOUS』（初週売り上げ88.3万枚、2025/8/4付）に続く7作連続、男性アーティストでは史上初となる通算10作目の初週売り上げ80万枚超えを記録しました。

また、『KISSIN’ MY LIPS／Stories』から12作連続の初週売り上げ50万枚超えとなり、男性アーティスト歴代1位の『シングル連続初週売上50万枚超え作品数』記録も自己更新しました。

Snow Man初のトリプルA面シングルとなる本作は、“FIGHTER”が共通のテーマとなっています。『BANG!!』は目黒蓮さん（29）が主演する映画『SAKAMOTO DAYS』の主題歌、『SAVE YOUR HEART』は宮舘涼太さん（33）主演ドラマの主題歌、『オドロウゼ！』は佐久間大介さん（33）主演映画の主題歌にそれぞれ起用されています。

オリコン調べ（2026/5/11付）