L’Arc〜en〜Cielのボーカルとしても活躍するHYDEさんが、日本テレビ系音楽番組『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（5日・24時24分放送）に出演。ソロデビュー25周年のHYDEさんにとって、“歌うとは何か？”などを語ります。

番組は、毎週1組のアーティストを迎え、楽曲に込めた思いや背景を丁寧にひもときながら、スタジオライブを披露する音楽番組です。timeleszの菊池風磨さん（31）と俳優の畑芽育さん（24）がMCを務めます。

トークパートは、菊池さんが休養中のため、畑さんとHYDEさんの2人に。HYDEさんの考える「“美しい歌声”とは何なのか？」、「その歌声に自分は近づいているのか？」と、理想の歌声についてトークが行われます。

さらに、HYDEさんは「歌うことはあんまり好きじゃないです」と意外な発言も飛び出しますが、それでも「死ぬまで歌う仕事をやると思う」と話す覚悟のワケなどが語られます。

また、スタジオライブでは、最新曲『THE ABYSS』と『GLAMOROUS SKY』の2曲をオーケストラ・バージョンで披露されます。

ほかにも、「10代の時に衝撃を受けて、それからボーカリストになろうと思った」というHYDEさんの原点となった曲や、HYDEさんにとって“歌うとは何か？”などのトークが行われます。