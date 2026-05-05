アニメ10周年プロジェクト進行中！『僕のヒーローアカデミア』堀越耕平先生描き下ろし漫画アニメ化第2弾・特別短編アニメ「I am a hero too」制作決定!!

「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で10年にわたって連載された、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称“ヒロアカ”。 シリーズ世界累計発行部数は１億部を突破する本作は、“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称“デク”が、社会を守り、“個性”を悪用する犯罪者“敵＜ヴィラン＞”に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語が展開するヒーローアクション漫画です。そして、それを原作とするTVアニメシリーズも、昨年12月にFINAL SEASONの最終回を迎え、通算8期、全170話にわたるシリーズが完結を迎えた。

何の“個性”も持たない“無個性”でありながら、ヒーローになることを夢見ていた緑谷出久“デク”。ある事件をきっかけに“平和の象徴”と称されるヒーロー・オールマイトに内なるヒーローの資質を見出され、彼から“個性”【ワン・フォー・オール】を継承。雄英高校でクラスメイトたちと切磋琢磨しながら強大な敵＜ヴィラン＞に立ち向かい、FINAL SEASONでは魔王オール・フォー・ワンを皆と力を合わせ打ち倒し、未来へと向かっていくデクたちの姿で締め括られた物語に対して、国内外から感動と絶賛の声が相次いだ。

そして今年2026年は、“ヒロアカ”のアニメ化10周年。記念プロジェクト【僕のヒーローアカデミア The Animation 10th Anniversary】が展開中。

10周年プロジェクトの新企画、堀越耕平氏の描き下ろし漫画のアニメ化第2弾を発表！原作ファンブック「Ultra age」に収録の読切漫画が、特別短編アニメ「I am a hero too」として制作、今夏に公開されることが決定した。

「I am a hero too」の原作、堀越耕平氏が2024年12月に発売された原作ファンブック「僕のヒーローアカデミア Ultra age」に収録するべく描き下ろした特別読切のショートストーリー。アニメ第4期の【ヒーローインターン／死穢八斎會編】で死穢八斎會の若頭“オーバーホール”こと治崎廻の手からデクが救出した少女・エリが、デクたちの雄英高校卒業から8年後、同じく成長し高校生に。“ヒロアカ”の物語の中で幼い頃「お歌したい」と話し、最終回でもギターケースを背負い笑顔を見せていた彼女が、ある日雄英高校を訪ね、改めて夢に向かおうとする姿が描かれる。ショートストーリーながら“ヒロアカ”ファン・読者から大きな反響を呼び、そして「I am a hero too」として映像化されるアニメも短編とはいえ特別な演出も用意されており、必見の内容となっている。

『僕のヒーローアカデミア』特別短編アニメ「I am a hero too」は今夏公開。その詳細な時期や公開メディアは後日発表となる。

10周年のメモリアルイヤーを盛り上げる【僕のヒーローアカデミア The Animation 10th Anniversary】では、今後も新たな企画を発表、展開していく予定。

●作品情報

TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』

第1期〜FINAL SEASON(8期)全170話

／No.170+1「More」／オリジナルアニメ全７エピソード

各動画配信プラットフォームで配信中

http://heroaca.com/onair/#ondemand

＜イントロダクション＞

コミックスシリーズの世界累計発行部数1億部を突破！10年に渡り「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で連載、堀越耕平による大人気コミックを原作としたTVアニメ『僕のヒーローアカデミア』。舞台は総人口の約8割が何らかの超常能力“個性” を持つ世界。事故や災害、そして“個性”を悪用する犯罪者・敵＜ヴィラン＞から人々と社会を守る職業・ヒーローになることを目指し、雄英校に通う高校生・緑谷出久“デク”とそのクラスメイトたちの成長、戦い、友情のストーリーが繰り広げられていく！

【FINAL SEASONスタッフ】

原作：堀越耕平(集英社 ジャンプコミックス刊)

総監督：長崎健司

監督：中山奈緒美

シリーズ構成：黒田洋介（スタジオオルフェ）

キャラクターデザイン：馬越嘉彦・小田嶋瞳

美術監督：池田繁美・丸山由紀子（アトリエムサ）

色彩設計：菊地和子（Wish）

撮影監督：澤 貴史

3DCG監督：安東容太

編集：坂本久美子

音響監督：三間雅文

音楽：林ゆうき

オープニングテーマ：「THE REVO」ポルノグラフィティ

エンディングテーマ：「I」BUMP OF CHICKEN

プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ アニメーション制作：ボンズフィルム

【声の出演】

緑谷出久：山下大輝

オールマイト：三宅健太

爆豪勝己：岡本信彦

麗日お茶子：佐倉綾音

轟焦凍：梶裕貴

飯田天哉：石川界人

切島鋭児郎：増田俊樹

蛙吹梅雨：悠木碧

上鳴電気：畠中祐

常闇踏陰：細谷佳正

八百万百：井上麻里奈

峰田実：広橋涼

耳郎響香：真堂圭

青山優雅：桑野晃輔

葉隠透：名塚佳織

芦戸三奈：喜多村英梨

障子目蔵：西田雅一

瀬呂範太：古島清孝

尾白猿夫：三好晃祐

砂藤力道：奈良徹

口田甲司：永塚拓馬

相澤消太：諏訪部順一

プレゼント・マイク：吉野裕行

エンデヴァー：稲田徹

ホークス：中村悠一

ベストジーニスト：緑川光

死柄木弔：内山昂輝

荼毘(轟燈矢)：下野紘

トガヒミコ：福圓美里

スピナー：岩崎了

トゥワイス：遠藤大智

Mr.コンプレス：最上嗣生

オール・フォー・ワン：大塚明夫／神谷浩史

and more Heroes & Villains…

©堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

関連リンク

TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』公式サイト

http://heroaca.com/

10周年プロジェクト特設ホームページ

https://heroaca.com/10thanniversary/