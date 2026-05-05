

金刀比羅宮の参道のにぎわい 香川・琴平町 5日

ゴールデンウィーク終盤の5日は晴天に恵まれ、香川県のうどん店や観光地は多くの客でにぎわいました。

善通寺市のうどん店、「長田in香の香」です。駐車場には、熊本や鳥取など県外ナンバーも並びます。

（荻津尚輝リポート）

「こちらがお店の入り口。長い列ができています」

（先頭の方に並んでいた客・東京都から）

「（Q.どれくらい並びましたか？）1時間半くらい。回転が早かったので思いのほか早くここまで来れて良かった」

列に新たに並ぶ人は……

（高知県から）

「朝ごはんのつもりで来たんですけど。昼はラーメンを食べようかなと思っていて。（Q.午前10時38分ですけど……）お昼ですね（笑）計画が変わりました」

長～い待ち時間を耐えた人は、名物の釜揚げうどんや冷たいうどんを食べていました。

（兵庫県から）

「うどんを目当てにやってきました。なんぼでも食べられますね。おいしいです。並びながら皆で食べる。1つ（の大きな桶）をね。食べるのがいいですね」

（兵庫県から）

「朝4時起きです。5時に準備して、6時に出発。香川で食べるうどんは格別です」

香川を代表する観光地のひとつ、琴平町の金刀比羅宮にも多くの人が訪れました。

（荻津尚輝リポート）

「本宮に到着してこれから参拝しようという方がたくさんいるんですが、その人の数が多くて、石段の下まで列が続いています」

（京都府から）

「汗をかいていい運動になりました。（Q.人多くて大変では？）多かったです。あとワンちゃん連れも多くてビックリしました」

（大阪府から）

「大人気だなと思って。一度来てみたかったので来れて良かったです。（Q.この人の数は想定していた？）していなかったです」

子ども「していなかったです」

雨や強風が続いたゴールデンウィークでしたが、この日は天気に恵まれ、785段を歩いた参拝客は絶景を楽しんでいました。