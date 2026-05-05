新宿区余丁町、都営大江戸線若松河田町と都営新宿線曙橋駅からほど近い台町坂の脇道に入る場所（深川孝行撮影）

写真拡大

測量に使う卓袱台が「ベンチマーク」の語源に

　東京都心をウォーキングすると、突然足元に「不」に似たナゾの石標を見つけることがあります。ただし、よほど注意して歩かなければ、お目にかかれません。このため「踏むとその日は幸運」と、一種の「パワー・ストーン」として一部ではありがたがられているようです。

【実は足もとに】明治時代からずっとある「不」印の数々（写真）

　さらに「不」の形が、UFOの底面から地面に怪光線を発し、人間を円盤内に吸い寄せる場面にも見えます。そこで、「UFO着陸点用の秘密マークでは」と、想像力豊かな「都市伝説」さえあるようです。

　石標は約15cm四方の四角柱で、花崗岩で造られたものが大半です。「不」印が刻まれた上面を残して、全体はすっぽりと地面に埋まっています。

　実はこれ、日本の近代化に貢献した、イギリス仕込みの「几号（きごう）水準点」と呼ばれるものです。「几」は「几帳面（きちょうめん）」の単語などに使われる漢字で、「つくえ、小さな台」を意味し、「机」とほぼ同義語です。

　文明開化を進める明治新政府は、西洋の近代技術を貪欲（どんよく）に取り入れていました。中でも、日本国土の正確な把握は、文明国家にとって「一丁目一番地」で、測量のための水準点の設置に乗り出します。

　まず、1873（明治6）年6月に、東京・霊岸島（中央区）の隅田川河口に近い東京湾岸に、全国の標高の基準となる「0m」を定めた基準点「量水標」を設置します。ここで数年ほど潮位を測り、その平均値を「標高0m」と定め、全国の測量の叩き台としました。

　直後に内務省（国交省、厚労省、警察庁などの前身）が設立され、配下の地理局が1876（明治9）年に全国測量をスタートさせます。最初に手掛けたのは、近場である関東地方全域の標高調査「関八州大三角測量」です。

　ただし、霊岸島だけを基準に測量を続け、弾き出したデータを積算し続けた場合、内陸部に行けば行くほど誤差が大きくなります。

　これを避けるため、北の宮城県仙台市に近い現・塩竈市の松島湾岸にも「標高0m」の地点を置き、南北から測量を進め、適当な中間地点で落ち合い、積算データを比較するという妙案を実行します。

「不」の字の由来

　測量を行うには、なるべく遠方まで見渡せ、移動や交通の便、宿泊の用にも事欠かない、街道を沿って行うのが好都合です。そこで、東京〜塩釜間（約387km）を結ぶ奥州街道（現・国道4号）を選び、双方からそれぞれ約160km進んだ中間地点の那須高原を「基点」と定めました。

「霊岸島」チーム、「塩釜」チームがそれぞれ60か所超ずつ、合計130ほどの水準点を街道沿いに設けたと見られます。平均約2.5kmに1か所の割合ですが、当然起伏や曲がり角も多数あるため、無数の補助水準点も置かれたはずです。ちなみに、両チームがそれぞれ導き出した那須高原の標高の誤差は、約79cmでした。

　GPSもレーザー測量機もない完全アナログの時代なので、1mにも満たない誤差は、逆にかなりの精度といえるでしょう。この誤差は、それぞれ約130か所の水準点のデータに按分して、誤差の縮小に努めました。

　この一大事業は「一等綱紀高低測量」と呼ばれ、1876（明治9）年8月から翌年8月まで約1年を費やしています。

　この時、明治政府は近代的な測量技術の取得のため、「お雇い外国人」としてイギリス人技術者を招き入れ、指導を受けています。そして、イギリス人技師達が持ち込んだのが、母国で使われていた「不」印だったのです。

「不」印は、半永久的に残りそうな場所である神社の鳥居や灯籠、寺院の石製の基礎部分、橋梁の門柱、里道標などを好んで選び、地面から垂直面（壁部分）に刻みました。

　測量方法は、10cm四方程度の小さな卓袱台（ちゃぶだい）のような金属製標尺台の一片を、「不」印の「一」部分に差し込み、もう一辺の側にある脚を、水準点に斜めに突っ張るように差し出し、台を水平にします。こうして台の上に小さな標尺（物差し）を載せ、測量を行います。

　この標尺台は、小さな「腰掛け」に似ていることから、「ベンチ」と呼ばれます。そして、これを固定する「不」マークが「ベンチマーク」で、日本語で「几号」と訳されました。製品の性能を調べたり、企業経営を判断したりする時の「基準」をベンチマークと呼びますが、実はこれが語源です。

東京独自に進化した道路埋め込み式「不」印

　その後、国家的な測量事業は日本陸軍測量局に一本化され、水準点の印は「不」から「・」に変更されます。

　一方、急速な都市化に伴い、起伏の多い都心で上下水道を整備する必要から、明治30年代初め（1890年代末頃）から、東京市は独自に標高測量を行います。鉄道馬車や路面電車（市電）の敷設ルートを選定する時に、馬車・電車が登坂できるかどうかの参考データとしても重宝されたと思われます。

　その時、目印として、引き続き「不」印を起用したようです。しかも使用方法を独自に進化させ、「不」印を垂直面ではなく、道路に埋めた「水平几号高低標」としています。

　水平几号高低標の場合、「不」印の真ん中に測量用ポールを立てて使ったようですが、すでに「ベンチを掛ける」という「不」印本来の目的は失われています。しかも、どうやら東京独自のもので、他の場所では見られないようです。

　水平几号高低標は都内の次の場所などに現存します。設置から100年以上が経過しており、今や貴重な“遺跡”です。

・台東区橋場の白髭橋西詰近く
・新宿区大京町のJR千駄ケ谷駅・新宿御苑近く
・新宿区余丁町
・文京区白山の東京メトロ南北線東大前駅近く
・文京区小日向台町小学校横
・港区麻布台のロシア大使館近く
・千代田区九段北

　数年前までは、20か所弱が存在していたようですが、道路の拡幅工事や区画整理の時に撤去される例が多く、現在では10か所強が残る程度で、“絶滅”も懸念されます。