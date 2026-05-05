アカデミー賞の主演女優賞を獲得した「モンスター」(2003年)などで知られる、女優のシャーリーズ・セロン(50)が、将来の恋愛観について率直な思いを語った。2人の娘ジャクソンとオーガストの母でもあるシャーリーズは、現在のデート事情について子どもたちが好意的で、むしろ積極的に興味を示していると明かす一方、誰かと再び同居する伝統的なパートナー関係には踏み切れないと感じているという。



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米トーク番組「ドリュー・バリモア・ショー」に出演したシャーリーズは、娘たちの反応について、「今の年齢の娘たちは、私がデートしているのを楽しんでるの。前は嫌がるんじゃないかって怖かったけど、今は『ママ、彼から連絡きてる？ デート行きなよ』って感じなのよ」と語っている。



その上で、同居に対する本音も明かした。「冗談だと思われがちだけど、本気で、もう誰かと一緒に暮らすことはできないと思う。近くに住むのはいい。でも同じ家は無理かも」



かつて俳優のスチュアート・タウンゼントやショーン・ペンと交際していたシャーリーズは、娘たちが独立すれば考えが変わる可能性もあるとしつつ、「今はとても明確なものを求めているの」と語っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）