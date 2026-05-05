第64回静岡ホビーショー一般公開日に合わせタミヤ本社の特別見学会が実施決定。実車展示や射出成形実演も
【第64回静岡ホビーショー】 5月13日～17日 開催予定 会場：ツインメッセ静岡
タミヤは、本社特別見学会を5月16日と17日に実施する。同社所在地は静岡市駿河区恩田原3-7。
本見学会は静岡ホビーショーに合わせた一般公開で、木製模型時代の製品や実物F1マシン、金型部門などの車内見学が可能。事前申し込みは必要なく、入場は無料となっている。なお期間中、本社駐車場は車とバイク共に利用できず、アウトレット商品の販売も実施しない。
また両日ともに、静岡ホビーショー会場とタミヤ本社を往復するバスを20分間隔で運行する。本社構内では、2階ショールームで カストロール・セリカ（'93オーストラリア優勝車）の実車展示や創業初期からの模型、ロータスの実車展示などを観覧できる。この他1階で金型工場の見学、射出成形機の実演を実施する他、2階ホールでは製品販売コーナーも設ける。
タミヤ本社ビル
カストロール・セリカ（'93オーストラリア優勝車） 実車展示
タミヤ歴史館
ロータス 実車展示
いすゞ V12エンジン「P799WE」（1991年）展示
1/1 モンスタービートル
「タミヤ会」の車両展示
金型工場見学＆射出成形機実演
タミヤ製品販売コーナー
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