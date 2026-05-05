ボクシングで最も権威のある米老舗専門誌「ザ・リング」が４日（日本時間５日）、階級を超えた最強ランキングのパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ）の最新版を発表し、４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が順位を１つ上げて約２年ぶりに１位に返り咲いた。井上は今月２日に東京ドームで開催された防衛戦で、元世界３階級制覇王者の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝と激突。互いに３２戦無敗でＰＦＰ入りしている日本人同士による至高の頂上決戦で、判定勝ちしていた。

井上はこれを受け、自身のＸでポストを投稿。「リング誌ＰＦＰ１位へ返り咲きました！！この試合を評価していただいて得た返り咲きはとても価値あるものです。ありがとうございました！！」と感慨を込めた。

井上はバンタム級時代の２２年６月にノニト・ドネア（フィリピン）との再戦で２回ＴＫＯ勝ちした後、自身初のＰＦＰ１位に輝いた。さらに、スーパーバンタム級の４団体統一王者となった後、２４年５月にルイス・ネリ（メキシコ）に６回ＴＫＯ勝ちしてＰＦＰ１位に入ったが、同月中に２位になった。今回２年ぶりにＰＦＰ１位に返り咲き、井上は自身のＸで「炎」のスタンプ３個で喜びを表現した。

最新のＰＦＰでは、１位だったヘビー級のオレクサンドル・ウシク（３９）＝ウクライナ＝が２位に後退。井上に敗れた中谷は順位を１つ落としたものの、７位にランクインした。また、井上と対戦する可能性も浮上しているスーパーフライ級３団体統一王者の“バム”ことジェシー・ロドリゲス（２６）＝米国＝は４位のまま変わらなかった。