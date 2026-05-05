【Forza Horizon 6】 5月19日 発売予定（Xbox Series X|S/PC版） 2026年内 発売予定（PS5版） 価格 スタンダード エディション：9,800円 デラックス エディション：14,000円 プレミアム エディション：16,800円

Microsoftは5月5日、Xbox Series X|S/PC用オープンワールドレースゲーム「Forza Horizon 6（FH6）」のマスターアップを報告した。5月19日発売予定で、価格は9,800円より。

2021年11月に発売された「Forza Horizon 5」以来、約4年半ぶりのシリーズ最新作となる「Forza Horizon 6」がマスターアップ。いよいよパッケージ版のプレスが開始されるほか、デジタル配信に向けた準備が進められていることを報告した。

また、Xbox Series X|S/PC（Xboxアプリ）ではプリロードを開始。PCで160GB、Xbox Series Xで135GB、Xbox Series Sで130GBの最低空き容量が必要となる。PC（Steam）でのプリロードは近日公開される。

なお、プレミアム エディション及びプレミアムアップグレード購入者は、5月15日よりアーリーアクセスが可能。PS5版は2026年内に発売予定となっている。

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