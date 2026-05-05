開催：2026.5.5

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 4 - 5 [Rソックス]

MLBの試合が5日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとRソックスが対戦した。

タイガースの先発投手はタイラー・ホルトン、対するRソックスの先発投手はペイトン・トーリで試合は開始した。

6回裏、2番 マシュー・ビアリング 5球目を打ってサードゴロ しかしサードが悪送球 3塁ランナーは本塁へでタイガース得点 DET 2-0 BOS

7回表、1番 ジャレン・デュラン 4球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでRソックス得点 DET 2-3 BOS、5番 ウィルヤー・アブレイユ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 DET 2-4 BOS、7番 マルセロ・マイヤー 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでRソックス得点 DET 2-5 BOS

8回裏、3番 ディロン・ディングラー 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 DET 4-5 BOS

試合は4対5でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのペイトン・トーリで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はタイガースのリッキー・バナスコで、ここまで0勝1敗0S。Rソックスのチャプマンにセーブがつき、0勝1敗7Sとなっている。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で4打数、2安打、0打点、打率は.296となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-05 10:20:26 更新