元AKB48の仁藤萌乃さん（33）が4日深夜、インスタグラムを更新。結婚を発表した。

仁藤さんは、お相手とのウエディングフォトとともに「大切な皆さまへ」と題し「私事で恐縮ではございますが、この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。「お相手はとても優しく、一緒にいると安心できる大切な存在です。そして、こんなにもご機嫌で愉快な自分がいたんだと驚くほど

笑顔あふれる日々を過ごしています」とお相手についてもつづった。

⁡「こうして今の自分があるのも、皆さまのおかげだと感じています。本当にありがとうございます。これからも変わらず、ひとつひとつのお仕事に丁寧に向き合ってまいります。今後とも、温かく見守ってくださると嬉しいです」とした。

コメント欄には、同期の内田眞由美をはじめ、田名部生来、倉持明日香、岩佐美咲らから早速祝福コメントも寄せられている。

仁藤さんは、09年にAKB48の5期生としてデビュー。同期は北原里英、指原莉乃ら。同年シングル「涙サプライズ！」で初選抜入り氏、12年の「じゃんけん大会」で2位にも。13年にグループを卒業後は女優、タレントとして活動。19年に芸能事務所退所とともに芸能界を退くことを発表し、その後一時アイドル活動などを行い、現在はネイルアーティストとして活動している。