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東京都民なら、エアコンや冷蔵庫がお得に買い替えられます。

エアコン、冷蔵庫、照明、給湯器といった電力消費量の大きい家電を対象にした「東京ゼロエミポイント」という制度で、購入時にポイントが付与され、その場で即時値引きが受けられるのです。

購入時に最大8万円もお得に

Image: 東京ゼロエミポイント

東京ゼロエミポイントとは、東京都が実施している、家庭の省エネ行動を促すための支援制度。東京都民が、都内の住宅において、より省エネ性能の高い家電（エアコン、冷蔵庫、給湯器、LED照明器具）への買い替えをした場合、ゼロエミポイント相当分がその場で値引きになるというお得な制度なのです。さらにエアコン、冷蔵庫ならば、新規購入でも割引の対象となります。

驚きなのはその割引ポイント額。エアコン、冷蔵庫は、買い替え機種の製造年、省エネ性能、パワーによって変わってきますが、最大8万円分もの割引となるのです。

夏が来る前にエアコン買い替えがオススメ

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この時期、いちばん気になるのはエアコンでしょう。本格的に暑くなる前に、新しいエアコンに買い替えようと思っている人も多いはず。

適用される基本的な条件は以下の通り。

現在使用しているエアコンが製造年から15年以上経過している「長期使用家電（※）」であること買い替え機種のパワーが3.6kW以上省エネ性能である多段階評価点が3.0以上

上記を満たすと購入時に7万ポイントが付与されます。つまり、1ポイント1円なので、購入時に7万円分（！）の割引になるのです。

15年以上の長期使用家電からの買い替えの場合、パワーと多段階評価数によって変わりますが、2万ポイントから7万ポイントの付与があり、15年未満機種からの「通常買い替え」の場合は、9000ポイントから2万3000ポイントまで付与されます。新規購入の場合は、1万ポイントの付与になります。

高齢者や障害者の方がエアコンを購入する場合は、多段階評価点3.0の機種ならばパワーに限らず、8万ポイントが付与されます。

（※）長期使用家電は、別途証明するための証憑の提出が必要です。

冷蔵庫はエアコンよりもポイント高

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冷蔵庫はさらなる大盤振る舞い。

15年以上の長期使用家電501リットル以上の大型モデル省エネ基準達成率105％以上

上記の条件を満たすと8万ポイント（8万円分）の付与。長期使用から買い替えの場合、サイズと省エネ基準達成率によって、1万4000〜8万ポイントの付与。15年未満の通常買い替えの場合は、1万4000〜2万6000ポイントです。新規購入は、5000ポイントの付与となります。

エアコン、冷蔵庫以外にもLED照明器具の買い替え（4000〜6000ポイント）、給湯器の買い替え（1万2000ポイント）も対象になってます。

リミットは2027年3月末。早めがオススメです

東京ゼロエミポイントの恩恵を受けるには、

登録された家電販売店で購入都内に住所があることを公的書類（免許証やマイナンバーカード）で証明

といった条件があり、買い替えの場合には、使用中の家電の全体写真や製造年月日がわかる写真が必要になります。

支援期間は、2027年3月31日まで。ただし、予想より多くの人が利用すると、対象期間が短くなる可能性もあります。買い替えを考えている人はなるべく早めに利用するのがベスト。

いろいろ条件はありますが、最大8万円の補助は大きい！ エアコン、冷蔵庫の買い替えを考えている方、この条件に当てはまるかどうか確認してみてください。

Source: 東京ゼロエミポイント