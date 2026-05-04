■これまでのあらすじ

息子が熱を出し、やむなく会社を早退した妻。夫は帰宅しても息子の体調を聞こうとしない。妻はモヤモヤするなか、会社で笹岡が夫について語っているのを聞いてしまう。まるで妻が家事をしないようなことを言い触らし、「健太さん、かわいそう」と妻を悪者にしていて…。



頑張って料理を作ってみたら、夫からは「惣菜じゃなくて珍しい」と言われてしまいました。会社で「惣菜ばっかり」って言いふらしているの、私知ってるんだからね！

そうして夫婦の雰囲気は険悪になっていきー…ケンカしたいわけじゃないのに、何もかもがうまくいかない。社内でも口をきくことが減って…、周囲も私たちの仲を心配しているようでした。そんななか、プロジェクトの会議になぜか私だけ呼ばれていませんでした。慌てて行ってみると、笹岡さんが「代わりにちゃんとやっておきました！」と。なぜか私が代わってと頼んだことになっていました。私、そんなこと頼んでない。でも、周囲は私が中途半端に仕事を投げ出したと思っているようでした。

※この漫画は実話を元に編集しています

コミカライズ:茶木乃紀(ウーマンエキサイト編集部)