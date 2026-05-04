4日(月)は、所々で雨や風が強まりました。沿岸部を中心に風が強まりましたし、所々で雨の降り方も強まりました。4日(月)夜も雨が降りやすくカミナリを伴うところがありそうです。急な強い雨や落雷に注意をしてください。



一方、5日(火)日中は『お出かけ日和』になりそうです。



◆5日(火)午前9時の予想天気図

本州付近は、はじめ気圧の谷となって湿った空気が集まりやすいでしょう。ただ、次第に南に中心を持つ高気圧に覆われるため、日中はよく晴れる見込みです。



◆今後の天気の移り変わり

4日(月)夜9時は各地スッキリしない天気が続いて、内陸や山沿いを中心に雨が降るでしょう。夜間も所々で雨が降り、局地的にカミナリを伴うでしょう。



5日(火)朝は広く晴れる一方で、下越の山沿いでは雨の降るところがありそうです。ただその後、日中から夜にかけては各地晴れの天気が続く見込みです。空気が乾燥しますので、BBQなど火の取り扱いには十分にな注意をしてください。



さて、5月5日から二十四節気のひとつ『立夏』になります。

暦の上では5日(火)から夏となり、野山では新緑が目立ち始めるようになります。5日(火)以降は、暦の通り夏の気配を感じる日が多くなりそうです。



◆予想最高気温(新潟市中央区)

5日(火)以降はしばらく20℃以上の日が続く見込みで、7日(木)～11日(月)など断続的に25℃以上の『夏日』に迫る陽気になりそうです。場所によっては、昨日のように30℃近くまで上がるところもありそうなため、暑さ対策など夏を迎える心構えをしてください。