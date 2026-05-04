“顔面重要文化財”AKB48センター伊藤百花、ノースリ×ミニスカで抜群プロポーション披露「脚が長すぎて見惚れる」「大人っぽい雰囲気でドキッとした」の声
【モデルプレス＝2026/05/04】AKB48の伊藤百花が5月3日、自身のInstagramを更新。ツイードのセットアップ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】“顔面重要文化財”22歳AKBセンター「透明感があって上品」美脚スラリのミニスカ姿
伊藤は「＃riendaさんツイードセットアップ」とつづり、グレーのツイードセットアップを着用した姿を投稿。ノースリーブのトップスに、プリーツ入りのミニスカートを合わせたコーディネートを披露した。黒のサンダルを履き、美しい脚のラインが際立っている。「どれも可愛すぎるよ〜！！セットアップってコーデがそれだけで完成するから大好き」と記している。
この投稿には「脚が長すぎて見惚れる」「スタイル抜群」「お人形さんみたい」「今日も天才的に可愛い」「大人っぽい雰囲気でドキッとした」「透明感があって上品」といった反響が寄せられている。
伊藤は2024年、AKB48の19期生として加入。2025年12月7日に日本武道館で開催された「AKB48 20th Year Live Tour 2025 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」夜の最終公演で、67thシングル「名残り桜」のセンターに選ばれた。さらに2026年4月29日のイベントにて、8月19日リリースの68thシングルで2作連続でセンターを務めることが発表された。メディアやSNSで「顔面国宝」「顔面重要文化財」と称され、万バズを連発していることでも話題を集めている。（modelpress編集部）
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【写真】“顔面重要文化財”22歳AKBセンター「透明感があって上品」美脚スラリのミニスカ姿
◆伊藤百花、ツイードのセットアップで美脚際立つ
伊藤は「＃riendaさんツイードセットアップ」とつづり、グレーのツイードセットアップを着用した姿を投稿。ノースリーブのトップスに、プリーツ入りのミニスカートを合わせたコーディネートを披露した。黒のサンダルを履き、美しい脚のラインが際立っている。「どれも可愛すぎるよ〜！！セットアップってコーデがそれだけで完成するから大好き」と記している。
◆伊藤百花の投稿に反響
この投稿には「脚が長すぎて見惚れる」「スタイル抜群」「お人形さんみたい」「今日も天才的に可愛い」「大人っぽい雰囲気でドキッとした」「透明感があって上品」といった反響が寄せられている。
伊藤は2024年、AKB48の19期生として加入。2025年12月7日に日本武道館で開催された「AKB48 20th Year Live Tour 2025 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」夜の最終公演で、67thシングル「名残り桜」のセンターに選ばれた。さらに2026年4月29日のイベントにて、8月19日リリースの68thシングルで2作連続でセンターを務めることが発表された。メディアやSNSで「顔面国宝」「顔面重要文化財」と称され、万バズを連発していることでも話題を集めている。（modelpress編集部）
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