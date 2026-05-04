「該当選手のポーズは大変軽率なもの」岡山が不適切な投稿の原因報告とお詫び。広島は承諾「両クラブ間に一切の遺恨がない」

「該当選手のポーズは大変軽率なもの」岡山が不適切な投稿の原因報告とお詫び。広島は承諾「両クラブ間に一切の遺恨がない」