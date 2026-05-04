「200ccで治る脱水なんてあるのか」…我那覇和樹ドーピング冤罪事件、委員長の“誤認だらけの詰問”音声が明かす衝撃の真実

2007年5月1日、我那覇和樹をめぐる“ドーピング違反”の事情聴取が、日本サッカー協会内で行なわれた。高熱と脱水症状で食事も水分も摂れないなか、クラブドクターが行なったわずか200ccの点滴治療。その是非を問う場で、委員長の口から飛び出したのは、医療関係者が耳を疑うような発言の数々だった。その音声記録から、“日本サッカー最大の冤罪事件”の核心に迫る。『争うは本意ならねど』から一部を抜粋、編集してお届けする。

【画像】『争うは本意ならねど』

我那覇和樹をめぐる“ドーピング違反”の事情聴取

2007年５月１日。Ｊリーグドーピングコントロール委員会（ＤＣ委員会）による事情聴取は、ＪＦＡハウス９階の会議室で行なわれることになった。

出席者は川崎フロンターレから、社長の武田信平（肩書は実行委員）、チームドクターの後藤秀隆、そして選手の我那覇和樹。ＤＣ委員会から、青木治人委員長、河野照茂副委員長、植木眞琴委員、佐々木一樹委員、西尾眞友委員、Ｊリーグからは羽生英之事務局長、窪田慎二、松井志乃。

午後２時、聴取が始まった。この場においては当該担当として最も権威と責任のある日本サッカー協会（ＪＦＡ）スポーツ医学委員長とＪリーグドーピングコントロール委員長を兼任する青木の舵取りによって質疑は進行する（以下は音声データより独自に起こした記録より、語尾のみを整えた）。

青木「一番最初の症状はどんなものだったのか」

我那覇「４月20日あたりから喉の痛みがあり、苦しかったです」

青木「練習はしていたようだが」

我那覇「そうですね。まあレギュラー争いも激しいんで簡単にやっぱり休みたくないし弱音も吐きたくないし、そのへんで練習は続けていました」

青木「誰に症状を話しましたか」

我那覇「４月20日、浦和戦の前日に喉の痛みについて後藤ドクターに直接話したところ、ＰＬ（風邪薬）を処方されました」

後藤「ＰＬを処方しました」

青木「効果は」

我那覇「少し良くなってまあ試合には臨めたんですけど、４月23日くらい、そのあたりから、また、朝は食欲もなくなって、水分は練習中摂るようにしていたんですけど練習が終わってすごいだるかったんで、ドクターに相談しました」

青木「そのときの体温は」

後藤「38・５度」

青木「風邪のぶり返しのようですが、先生の診断は」

後藤「診断は風邪、また下痢をしていたので、感冒と下痢という診断をしました」

青木「本当に何も食べることができなかったか」

我那覇「当日は全く食べられなかったです。水分は摂るようにしていました」

冒頭、青木は治療当日の病状についての質疑を繰り返し、やがて治療方法について言及していった。

青木「えーと、そうすると臨床症状から見ればそれは感冒と下痢、喉は赤かった？ 感冒と下痢というのは、それで分かりますが、そこにそのー、注射をされていますよね。200㏄の生食（生理食塩水）とビタミンＢ1を。その必要とした根拠は？」

後藤「一つは練習終了後ですので。大体の選手は車で来ています。我那覇選手も１時間近くかけて車で来ています。まず車で帰れるかということと、あとはその食事や水分が摂れるかということを考えました。我那覇選手は食事も水分も摂れそうにないということで、ちょっと車を運転させて帰すのは危ないと考え、水分が足りないのは明らかだと判断しましたんで、まず補液が必要と判断しました」

青木「200㏄だけの投与でよかったのですか」

後藤「結果的に200㏄となったと理解してほしいです。クラブハウスの設備では、１ボトルが100㏄の単位です」

青木「クラブにそのようなものが常備してあり、日常的に行なっている行為なのですか」

後藤「昨年までは常備していましたが、今年は、静脈注射をなくす方向なので、今までは行なっていません」

青木「感冒・下痢に対しビタミンＢ1と200㏄の静脈注射が必要だったか、有効だったかが問われている。判断は現場のドクターだけで行なうべきものではないです」

後藤「輸液しながら本人さんの具合を確認して判断したわけです。僕自身は大体500㏄は必要かなと最初見込んでいたんですけど、200㏄で本人さんがだいぶいいということで。抜針する前に水を飲ませてみたんですけど飲めたので、本人さんももう大丈夫ということで抜針しました」

委員長の“誤認だらけの詰問”

この頃から、青木の口調が事実関係を聞くというスタンスから、詰問調に徐々に変わり始めた。そして発言の中でしばしば、事実や認識の誤認が散見されだす。

「判断は現場のドクターだけで行なうべきものではない」と述べているが、これはWADA規程を読み違えている。

後藤にしてみれば、その都度修正と確認をしたいが、対話や会議ではなく事情聴取であるために、聞かれたことに答えるしかない。ドーピングコントロール委員会委員長とＪＦＡスポーツ医学委員会委員長を務める医師にしては知識があまりに浅薄な印象を発散していた青木は、次に医療関係者が聞いたら、腰を抜かすようなことを言った。

「あのー、少なくとも水分は飲めるということはうーん、胃の中が空っぽということではなく、例えば少なくとも内服薬、胃の粘膜を保護するようなものとか、あるいは禁止薬物の入っていない、例えば解熱剤の筋肉注射とかそういったものは普通選択肢として当然あったはずだろうけど」

脱水で熱が上がって衰弱している患者に解熱剤を打てば、さらに血管が拡張して脱水症状は悪化する。抵抗力がますます下がり、筋痙攣を起こして死亡してしまう危険性すらある。

しかし、青木は正当な医療行為の選択肢としてその解熱剤投与があったはずだろうと言う。後藤はそのような代替案が権威ある同業者の口から出たことに驚きを禁じえなかった。

青木の弁舌はさらに続く。

「あえて点滴注射にというふうに？（後藤先生は）この間の１月のＪリーグ連絡協議会、ドクター研修会にいましたよね？」

後藤「はい、参加しています」

次に青木は、我那覇は脱水で発熱している症状ではなかったのではないかと、疑念を呈しだした。

青木「200㏄で良くなってしまう脱水症状というのはどういうものか」

後藤「それは僕も、だから治療するときにこんなに少なくて大丈夫なのかと感じました」

我那覇「そのときは、自分が点滴をしてもらったあとに水をもらって飲むことができたので、途中でやめて様子を見たいと申告しました」

青木「点滴はどのくらいの時間を要したか」

後藤「30分程度」

青木「その後食事はできたか」

我那覇「あまり摂れていない」

青木「（点滴治療を）やらなかったらどうかという判断はできなかったか。規程内での方法で行なった場合を考えたか。他の治療、筋肉注射だとか、つまりドーピングのいわゆる規程の中では静脈注射は原則禁止ということになっていますよね。この病気にこれが有効だというふうなことが認められたもの以外は、ドーピングでは静脈注射はだめですよという規程になっているし、今度の規程にも書いてあるし、そういった危険性を最初になぜやらなければならなかったのか？」

後藤「水分が足らないことが一番の理由で、点滴が必要と判断しました」

青木「でも400、いや200で良くなっちゃったんですよね」

後藤もこらえきれずキレ気味に反論する。

スポーツ紙の報道に立脚したずさんな聴取

後藤「結果的にそうですね。だからまあ補液の影響も当然あったと思いますし、30分間安静にしていたことも症状を和らげたのかもしれませんが、そのとき判断したのは補液が必要と判断しました」

衰弱して水が飲めず、下痢も続いていた。治療して２日後の25日にＪリーグに指示されて行なった血液検査では、ＣＲＰが0.54（正常値は0.3未満）と炎症を起こしていた根拠を示す具体的な数値を記録。緊急な水分補給が必要であったあの時点で、医師として患者に対して最も誠実な判断をしたという自負があった。それとも委員長は本当に筋肉に解熱剤を注入しろというのか。

青木「このような注射に対して、疑問に思わなかったか。選手は自分の身を守らなければいけないが、点滴に関して質問をしたか。ドクターが提案したのか」

後藤「はい、そうです。治療の場合点滴することと、ビタミンＢ1を使用することは必要であれば可能だと」

青木「感冒にはビタミンは効かないが」

後藤「感冒に関してはこの治療は効かないが、水分補給になる」

青木「脱水だけだったら生理食塩水を出してもいいけど、ビタミンＢ1は効かないですよね。要するにそこに解熱剤は入っていないですよね」

ここで青木はまた解熱剤の効能を説くようなことを発言した。事情聴取でありながら、青木の進め方はすでに正当な医療行為ではないという結論が出ているかのような流れであった。

青木は武田社長に、静脈注射が良くないという通達がきちんとクラブに届いているか、と問うたあとに、このようなことを言った。

「Ｊリーグのチームドクター連絡協議会で話しましたけど、いわゆるにんにく注射はどうですかというときに、それはノーだと」

にんにく注射など打っていないことは明白に主張されているが、打ったと決めつけている。直接取材をしていないスポーツ紙の報道に立脚したその聴取のやり方はあまりにずさんであった。

文／木村元彦

争うは本意ならねど（集英社公式サイトhttps://books.shueisha.co.jp/cbs/c2082/c290-26384/にて26年5月6日まで無料公開中）

争うは本意ならねど ドーピング冤罪を晴らした我那覇和樹と彼を支えた人々の美らゴール

木村 元彦

2011/12/15

1650円（税込）

304ページ

ISBN： 978-4797672015

一通の手紙が、我那覇のもとに届いた・・・。 彼は、なぜ立ち上がったのか? 無実を証明した我那覇と、彼を支えた人々の勇気と友情の物語。 世界が 注目したJリーグのドーピング冤罪事件の真実が、いま明かされる!